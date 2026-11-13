Elitestudie: Nur 9 Prozent der Führungskräfte stützen Merz-Regierung

Eine neue Allensbach-Studie offenbart extreme Kritik an der Schwarz-Roten Koalition. Nur neun Prozent der Führungskräfte sehen die Regierung als stark an, während neunzig Prozent Schwäche beklagen.

Die deutsche Führungsspitze verhängt ein massives Misstrauen gegen die Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz (71, CDU) und Finanzminister Lars Klingbeil (48, SPD). Nach anderthalb Jahren der schwarz-roten Koalition fällt das Urteil der Wirtschafts- und Politikelite verheerend aus. Lediglich neun Prozent der Befragten halten die aktuelle Regierung für stark genug, um die anstehenden Herausforderungen zu bewältigen.

Koalitionsunzufriedenheit erreicht Rekordniveau

Ein erschreckendes Bild der politischen Lage zeichnen die Daten des neuen Elite-Panel des Instituts für Demoskopie Allensbach. Die Umfrage wurde im Auftrag der Zeitschriften FAZ und Capital durchgeführt und umfasste insgesamt 504 Führungskräfte aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und staatlicher Verwaltung. Das Ergebnis lässt keine Zweifel zu: Eine massive Mehrheit von neunzig Prozent äußert Sorge, dass die schwarz-rote Koalition zu schwach ist, um die komplexen Probleme des Landes zu lösen. Diese Zahlen müssten im Kanzleramt alarmieren, da sie eine fundamentale Legitimationskrise der Regierungsidee signalisieren.

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Ministerperformanz und Personalabbau

Neben der generellen Unzufriedenheit mit der Regierungsbalance zeigen sich auch deutliche Unterschiede in der Bewertung einzelner Kabinettsmitglieder. Während Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nicht im Fokus stand, liegen die persönlichen Bewertungen der Minister deutlich auseinander. Friedrich Merz selbst erhält von vierundfünfzig Prozent der Führungskräfte eine positive Beurteilung, wobei sechzehn Prozent die Leistung negativ bewerten. Im Gegensatz dazu fällt Finanzminister Lars Klingbeil durch ein extrem negatives Image auf: Nur sechzehn Prozent der Befragten attestieren dem SPD-Politiker gute Arbeit, während achtzig Prozent eine negative Bewertung abgeben.

Auch die wirtschaftspolitischen Weichenstellungen sorgen für Unmut. Die Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (53, CDU) schneidet ebenfalls schlecht ab, wobei sechzig Prozent ihre Leistung als weniger gut oder gar nicht gut einstufen. Lediglich dreißig bis vierzig Prozent vergeben ein positives Urteil. Dies korreliert mit einer düsteren Entwicklung am Arbeitsmarkt, wie die Studie weiter offenbart. Der Anteil der Unternehmen, die in den vergangenen zwei Jahren Stellen abbauen, ist von achtundzwanzig auf zweiundvierzig Prozent gestiegen. Gleichzeitig suchen nur noch vierundzwanzig Prozent nach zusätzlichem Personal, ein deutlicher Rückgang gegenüber den fünfzig Prozent im Vorjahr.

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Erfolge in der CSU und Sicherheitsbedenken

Befreiungsschuss im Regierungslager erfährt Markus Söder (56, CSU), der von achtundsiebzig Prozent der Führungskräfte für seine gute Arbeit gelobt wird. Nur elf Prozent sehen seine Leistung negativ. Auf dem zweiten Platz der Beliebtheitsskalen platziert sich Verteidigungsminister Boris Pistorius (66, SPD) mit siebzigsechs Prozent positiven Stimmen. Dahinter folgen Digitalminister Karsten Wildberger (57) und Außenminister Johann Wadephul (63, CDU) mit jeweils fünfundsiebzig Prozent Zustimmung. Die Stimmung verschiebt sich zudem beim Thema Umgang mit der AfD. Während im Februar noch einigten Prozent eine strikte Abgrenzung forderten, ist diese Zahl im Oktober auf zweiundfünfzig Prozent gesunken. Gleichzeitig steigt die Bereitschaft für punktuelle Kooperationen von vierzig auf einundfünfzig Prozent.

Zusätzliche Sorgen bereitet der Sicherheitslage, die von einer deutlichen Mehrheit als bedrohlich eingestuft wird. Besonders Russland wird als große Gefahr wahrgenommen, wobei Cyberangriffe, Desinformationskampagnen, Sabotageakte und Drohnenangriffe als spezifische Risiken identifiziert werden. Die Unternehmen selbst beurteilen ihre eigene Auftragslage mit fünfundsiebzig Prozent positiv, was auf eine resiliente Konjunktur hindeutet, die jedoch nicht in politische Stabilität übersetzt wird. Die Diskrepanz zwischen wirtschaftlicher Lage und politischer Wahrnehmung bleibt die zentrale Herausforderung für das Kabinett Merz in den kommenden Monaten.