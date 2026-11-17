Der Lok-Leipzig-Akteur Eliyas Strasner glänzt mit konstanten Einsätzen und einem Tor. Der Linksverteidiger mit äthiopischen und slowenischen Wurzeln spricht über seine Nationalmannschaftsoptionen und die bevorstehende Partie gegen Stahnsdorf.

Der Linksverteidiger Eliyas Strasner hat sich bei Lok Leipzig als feste Größe etabliert und auf sich aufmerksam gemacht. Nachdem der Spieler im Sommer von Hertha BSC II zu Lok Leipzig gewechselt war, beeindruckt er nun durch eine beeindruckende Konstanz und offensive Stärke. In den vergangenen fünf Partien in der Regionalliga stand Strasner durchgehend über die vollen 90 Minuten auf dem Platz und konnte dabei zudem selbst torgefährlich werden. Bei einem 3:1-Erfolg gegen die VSG Altglienicke sorgte er für den entscheidenden Akzent.

Konstante Einsätze und Torerfolg in der Regionalliga

Die aktuelle Formkurve von Eliyas Strasner zeigt keine Abflachung, sondern steigt weiter an. Der Defensivspieler ist in den letzten fünf Spielen der Liga jedes Mal die volle Distanz gelaufen, was seine physische Belastbarkeit und die Zuversicht des Trainerteams unterstreicht. Besonders der Treffer im Spiel gegen die VSG Altglienicke demonstriert, dass Strasner nicht nur stabil verteidigt, sondern auch im Angriffsspiel zum Torerfolg beiträgt.

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Sein Weg nach Leipzig führte ihn ursprünglich über die zweite Mannschaft von Hertha BSC. Die Erfahrung aus dem Nachwuchs- und Bereichsverband der Berliner Hauptstadtvereine scheint ihm nun in der Leipziger Spielklasse zu nutzen. Die kontinuierlichen 90-Minuten-Einsätze deuten darauf hin, dass Strasner fest in die Starting-XI integriert ist und als unverzichtbarer Teil der Defensive sowie als zusätzlicher Angriffsimpulsgeber gesehen wird.

Multikulturelle Wurzeln und Nationalelf-Optionen

Die biographischen Details um Eliyas Strasner sind ebenso vielfältig wie seine sportliche Laufbahn. Im Rahmen des "Lokcast", dem offiziellen Podcast von Lok Leipzig, erklärte der Akteur den Ursprung seines ungewöhnlich geschriebenen Vornamens. Er führt die Namensgebung auf seine Mutter zurück, die ihn als christlichen Namen wählte. Die spezifische Schreibweise sei jedoch ein Einzelfall, den er zuvor noch nie gesehen habe.

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Die familiäre Herkunft prägt zudem seine potenzielle sportliche Zukunft auf internationaler Ebene. Strasners Mutter stammt aus Äthiopien, während sein Vater aus Slowenien kommt. Auf die Frage, ob er für diese Nationen auflaufen könne, bestätigte der Spieler, dass diese Option theoretisch weiterhin besteht. Allerdings ist für ein solches Engagement die Vorlage eines äthiopischen oder slowenischen Passes erforderlich, was bisher noch nicht der Fall ist.

Seit langem ist bereits bekannt, dass Strasner über die Qualifikation für die deutsche U18-Auswahl verfügt. Drei Länderspiele bestritt er in dieser Altersklasse, wobei er unter anderem im Kader mit dem heutigen Bayern-Spieler Tom Bischof gemeinsam auf dem Feld stand. Die Möglichkeit, für die Nationalteams von Äthiopien oder Slowenien zu spielen, hat der Defensivspieler bereits intensiv mit seinen Eltern diskutiert. Bisher konnte sich die Familie jedoch auf eine Entscheidung für eine dieser beiden Alternativen noch nicht einigen.

Herausforderung am Freitag: Abschluss der Hinrunde

Im Fokus der sportlichen Agenda steht nun die Begegnung gegen den Aufsteiger Stahnsdorf. Dieses Spiel markiert den Abschluss der Hinrunde in der 4. Liga. Für Eliyas Strasner und seine Mitspieler bei Lok Leipzig bedeutet dies eine wichtige Phase im Saisonverlauf, in der es gilt, die gewonnenen Impulse aus den letzten Spielen in ein solides Ergebnis zu verwandeln.

Strasner warnt vor einer Unterschätzung des Gegners. Er betonte, dass Stahnsdorf als Aufsteiger taktisch diszipliniert agieren werde und sich tief in die Defensive zurückziehen würde. Dies werde den Spielverlauf komplex gestalten und den Leipzigern das Spiel nicht einfach machen. Die Strategie der Gegner wird darauf abzielen, Räume zu schließen und Konter zu fahren, was eine hohe Konzentrationsfähigkeit im Abschluss der Hinrunde erfordert.