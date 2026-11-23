Der Dokumentarfilm über die verurteilte Theranos-Gründerin Elizabeth Holmes ist längst ein Kassenschlager. Nun hat 'You Can See Everything' eine Marke überschritten, die kaum eine Doku je erreicht hat.

Der Dokumentarfilm über die verurteilte Theranos-Gründerin Elizabeth Holmes ist längst ein Kassenschlager. Nun hat "You Can See Everything" eine Marke überschritten, die kaum eine Doku je erreicht hat.

Die Dokumentation "You Can See Everything" hat am vergangenen Wochenende weltweit mehr als 100 Millionen US-Dollar eingespielt. Laut "The Hollywood Reporter" stehen allein in Nordamerika nach sechs Wochenenden 93,4 Millionen Dollar zu Buche. In ihrem Film begleiten die Regisseure Nathan Fielder und Lance Oppenheim die frühere Theranos-Chefin Elizabeth Holmes in der Zeit vor ihrem Haftantritt. Holmes war wegen Betrugs an Investoren verurteilt worden und sitzt seit 2023 im Gefängnis.

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Seit dem US-Start am 16. Oktober erobert die Doku nach und nach weitere Länder. Am Wochenende lief sie unter anderem in Großbritannien und Skandinavien an, wo laut "Hollywood Reporter" erneut viele Vorstellungen ausverkauft waren. Hierzulande startet "You Can See Everything" am 3.

Dezember. Schon der Kinostart war bemerkenswert. Mit 15,6 Millionen Dollar am ersten Wochenende legte die A24-Produktion in Nordamerika den zweitbesten Auftakt einer Doku ohne Musikbezug hin. Erfolgreicher war nur Michael Moores "Fahrenheit 9/11" im Jahr 2004.

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Auch unter den bislang erfolgreichsten Nicht-Musik-Dokus in Nordamerika steht der Film inzwischen bereits auf Rang zwei. In dieser Kategorie liegt ebenfalls "Fahrenheit 9/11" mit insgesamt 119,2 Millionen Dollar vorn. Am dritten Wochenende kletterte "You Can See Everything" zusätzlich an die Spitze der US-Charts. So spät in einer Laufzeit war das zuvor keinem Dokumentarfilm gelungen.

Für den Erfolg mussten die Filmemacher manche Hürden überwinden, denn die Dreharbeiten mit Holmes und ihrem Partner Billy Evans verliefen nicht immer harmonisch.

"Es war manchmal eine angespannte Atmosphäre", erinnerte sich Kameramann David Bolen bei einer Vorführung des Films auf dem Festival Camerimage. Mit den beiden Protagonisten habe er zwar Höflichkeiten ausgetauscht, so Bolen, sonst aber hätten sie sich kaum miteinander unterhalten.

"Ich habe wirklich versucht, mich so weit wie möglich aus der Situation herauszuhalten. " In manchen Momenten sei die Stimmung angespannt gewesen. Dann habe er einfach versucht, ruhig und höflich zu bleiben und die Kameras aufzubauen.