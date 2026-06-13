Elizabeth Olsen: Marvel-Schauspielerin erwartet ihr erstes Kind

Elizabeth Olsen und Robbie Arnett erwarten ihr erstes Kind. Die Schauspielerin hat die Schwangerschaft noch nicht offiziell bestätigt, doch mehrere US-Medien berichten darüber. Olsen und Arnett lernten sich 2017 kennen und sind seit 2019 verlobt. Sie haben zusammen die Kinderbuchreihe 'Hattie Harmony' geschrieben.

Elizabeth Olsen (37), bekannt aus der Marvel-Serie 'WandaVision' und dem Film 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness', erwartet ihr erstes Kind. Die Schauspielerin und ihr Ehemann Robbie Arnett (34) aus der Indie-Pop-Band Milo Greene halten sich bedeckt, doch mehrere US-Medien berichten übereinstimmend über die Schwangerschaft .

Olsen, die Schwester der früheren Kinderstars Mary-Kate und Ashley Olsen, hat sich noch nicht öffentlich geäußert. Das Paar lernte sich 2017 über gemeinsame Freunde während eines Urlaubs in Mexiko kennen und verlobte sich 2019. Olsen verriet erst 2021 in einem Interview, dass sie verheiratet sind. Zusammen haben sie die Kinderbuchreihe 'Hattie Harmony' geschrieben, die von einem Mädchen handelt, das anderen Kindern bei Sorgen und Ängsten hilft.

Olsen hat bereits in ihren Rollen als Mutter in 'WandaVision' und 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' überzeugend gespielt. Das Paar hat noch keine Informationen über das Geburtsdatum des Babys bekannt gegeben





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