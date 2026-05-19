Elke Büdenbender ausgezeichnet: German First Lady honored by Jewish community

The Jewish community Chabad Berlin honored the German First Lady Elke Büdenbender with a prize, praising her commitment to Jewish life and promoting tolerance and respect in society.

Die jüdische Gemeinde Chabad Berlin hat die deutsche First Lady Elke Büdenbender , 63, mit einem Preis ausgezeichnet. Sie sei "mit großer Überzeugung und persönlichem Engagement für jüdisches Leben sowie für ein tolerantes und respektvolles Miteinander in unserer Gesellschaft ein".

Unter anderem habe ihr Einsatz nach dem 7. Oktober dazu beigetragen, die Zuversicht der Familien der Geiseln sowie der jüdischen Gemeinschaft zu stärken. Büdenbender überreichte den Preis gemeinsam mit Rabbiner Yehuda Teichtal. Die Kinder, die aus dem Krieg geflohen waren und sie besuchten, sagten: "In dieser schweren Zeit hat uns Ihr Besuch viel bedeutet.

Sie haben uns gezeigt, dass wir nicht allein sind. Das hat uns Kraft gegeben.





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