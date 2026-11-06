Elon Musk beendet Cybertruck-Produktion in Texas für Robotaxi

Elon Musk stoppt den Tesla Cybertruck Mitte 2019 bis 2027 in der Gigafactory Texas. Der Fokus liegt nun auf dem autonomen Robotaxi Cybercab.

Elon Musk hat die endgültige Entscheidung getroffen, die Produktion des ikonischen Tesla Cybertruck in der Gigafactory in Texas bis Mitte 2027 einzustellen. Dieser strategische Schritt dient nicht dem Verkauf eines gescheiterten Modells, sondern der Freimachung von Kapazitäten für ein neues, visionäres Projekt. Der Raum soll der Hochskalierung des autonomen Robotertaxis Cybercab gewidmet werden. Für deutsche Autobesitzer bedeutet dies das endgültige Aus einer seit Jahren bestehenden Hoffnung auf eine europäische Markteinführung des pikanten Nutzfahrzeugs.

Produktionsende und strategische Neuausrichtung

Die Ankündigung von Elon Musk markiert das Ende einer Ära für das Fahrzeug, das im Jahr 2019 mit einer spektakulären Premiere für weltweites Aufsehen sorgte. Damals präsentierte der Tesla-Gründer das Fahrzeug vor einem weltweiten Publikum. Die Demonstration beinhaltete einen Härtetest, bei dem die als besonders widerstandsfähig beworbenen Scheiben tatsächlich zerbrachen. Dieser Vorfall führte dazu, dass Tesla die Scheiben nachbessern musste, bevor das Auto schließlich auf den US-Markt kam. Heute steht das Modell fest auf drei Rädern, doch der europäische Traum davon schwindet zunehmend.

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Tesla plant, die Fertigung des kantigen Edelstahl-Pickups in Texas vollständig zu beenden, um den Produktionsfluss auf den Cybercab umzuleiten. Dies ist ein zweisitziges Robotaxi, das bewusst auf Lenkrad und Pedale verzichtet. Die Produktion in der texanischen Fabrik hat bereits begonnen, was die Dringlichkeit dieser Umstellung unterstreicht. Elon Musk setzt seine gesamte Marktpositionierung auf autonome Fahrzeuge, künstliche Intelligenz und humanoide Roboter. Der Cybercab gilt dabei als das wichtigste Symbol dieser technologischen Vision.

Marktpositionierung und reale Verkaufszahlen

Obwohl Elon Musk einst Verkäufe von bis zu 250.000 Fahrzeugen pro Jahr in Aussicht stellte, entfernte sich das Auto schnell vom Massenmarkt. Tatsächlich wurden nach Berechnungen von Cox Automotive im Jahr 2025 rund 20.237 Cybertrucks in den USA verkauft. Im Vorjahr 2024 waren es mit 38.965 Exemplaren noch deutlich mehr. Diese Zahlen zeigen, dass der futuristische Pickup nie zu dem wurde, was der Elon Musk einst versprochen hatte. Das Modell bleibt ein Nischenprodukt für Enthusiasten und ist kein Volumenfahrzeuge für den breiten Massenmarkt geworden.

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Die Konstruktion des Fahrzeugs erwies sich als sehr komplex und schwer für den europäischen Markt anzupassen. Die karosserie aus Edelstahl brach mit allen Regeln klassischen Autodesigns. Der schwere, kantige Wagen müsste für die europäischen Straßen und Vorschriften maßgeblich umkonstruiert werden. Dies wäre mit enormen Kosten verbunden. Daher bleibt die Produktion exklusiv in Texas angesiedelt, wo die Fertigung endete. Ob die Produktion in ein anderes Werk umzieht, wurde nicht geplant oder angekündigt.

Zukünftige Mobilität und technologische Prioritäten

Nicht Tesla den kantigen Edelstahl-Riesen plötzlich abgeschrieben hätte. Elon Musk braucht den Platz für sein nächstes Mega-Projekt. Der Fokus liegt klar auf der Mobilität ohne menschlichen Fahrer. Der Fahrdienst mit dem Cybercab startete im September in Austin. Dieser Schritt markiert den Übergang von der Herstellung von Fahrzeugen mit menschlichen Fahrern zur Bereitstellung von autonomen Dienstleistungen.

Für die Autofans in Deutschland ist die Nachricht von der Produktionsstil dennoch bitter. Die Hoffnung auf einen Cybertruck-Start in Europa schwindet damit weiter. Das Fahrzeug, das 2023 mit der Auslieferung begann, wird seine letzte Produktionsstätte in Texas finden. Die Geschichte des Cybertrucks ist damit weitgehend abgeschlossen, während die Ära des autonomen Fahrens mit dem Cybercab nun ihren festen Einzug in die Realität erhält. Die Zukunft liegt bei der künstlichen Intelligenz und der vollständigen Autonomie.