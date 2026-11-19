Elon Musk fordert Mitgefühl für russische Soldaten, leugnet einen Coup 2014 in der Ukraine und bestreitet militärische Starlink-Nutzung.

Der Tech-Milliardär Elon Musk hat in einem Interview der New York Times eine umstrittene Position zum aktuellen Krieg in der Ukraine bezogen. Er argumentierte, dass russischen Soldaten weniger Mitgefühl entgegengebracht werde, als ihnen zustehe. Musk forderte in der Veranstaltung explizit dazu auf, Empathie nicht nur für die ukrainischen Männer zu empfinden, die ihr Leben lassen, sondern auch für die russischen Kämpfer. Diese Äußerungen markieren einen deutlichen Fokus auf die menschlichen Kosten auf beiden Seiten des Konflikts.

Musks Kritik an der moralischen Haltung

Elon Musk äußerte scharfe Kritik an der einseitigen moralischen Bewertung des Krieges. Er bezeichnete die pauschale Abwertung der russischen Position als eine schreckliche Haltung. Musk räumte ein, dass Russland bei der Invasion im Februar 2022 tatsächlich der Aggressor sei. Dennoch verwies er auf seine eigenen inneren Konflikte regarding der richtigen strategischen Vorgehensweise. Er hatte den Kriegsverlauf zuvor bereits als sinnloses Blutvergießen beschrieben, ohne dabei die Details der russischen Offensive und der zivilen Opfer explizit zu benennen.

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Bestreiten eines Putsches in der Ukraine

Ein zentraler Punkt seiner Argumentation betraf die historischen Ursachen des Konflikts. Musk behauptete, die USA hätten einen Staatsstreich inszeniert, um den demokratisch gewählten prorussischen Präsidenten Viktor Janukowitsch abzusetzen. Er bezog sich dabei auf die Ereignisse vom Februar 2014, als Janukowitsch nach Protesten nach Russland floh. Diese Sichtweise entspricht dem narrativen Rahmen des Kremls, der die Annexion der Krim und das Eingreifen im Donbass rechtfertigen wollte. Unabhängige Recherchen belegen jedoch keine Existenz eines solchen Putsches.

Rolle von Starlink im Verteidigungskrieg

Elon Musk betonte zudem die entscheidende Bedeutung seines Satelliten-Internetsystems Starlink für die ukrainische Armee. Er erklärte, dass die Frontlinie der Ukraine ohne diese Technologie zusammengebrochen wäre. Als die russischen Streitkräfte die lokale Telekommunikationsinfrastruktur lahmlegten, blieb Starlink als funktionierendes System erhalten, das nicht abgeschaltet werden konnte. Musk attribuierte den ukrainischen Widerstandsfähigkeit direkt an diese technologische Überlegenheit in der Kommunikation.

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Kontroverse um Starshield und Nutzung

Über die technischen Einschränkungen der militärischen Nutzung gab Musk widersprüchliche Informationen. Er beharrte darauf, dass die Ukraine ausschließlich Zugriff auf Starlink zur zivilen Nutzung habe. Die militärische Version Starshield sei für offensive Angriffe vorgesehen. Musk wies darauf hin, dass es bei Starlink eine Geschwindigkeitsbegrenzung von rund 80 Meilen pro Stunde gebe. Er bestritt, diese Begrenzung ändern zu wollen.

Auseinandersetzung mit Präsident Selenskyj

Die Aussage von Präsident Wolodymyr Selenskyj, die Ukraine habe bereits Zugriff auf Starshield, wies Musk als Lüge zurück. Er unterstellte dem ukrainischen Staatschef, er wolle Starlink für offensive militärische Aktionen missbrauchen. Musk bestand darauf, dass jede militärische Nutzung das spezialisierte Starshield-System erfordere. Diese Abgrenzung dient der rechtlichen und strategischen Trennung zwischen ziviler Infrastruktur und Kriegsführung. Die Debatte zeigt die komplexe Rolle von Privatunternehmen in internationalen Konflikten.