Elon Musk gibt zu, fast 475 Millionen Dollar in US-Midterms vergebens investiert zu haben. Besonders in Texas verlor er mit Hunderten Millionen für republikanische Kandidaten.

Der Technologieunternehmer und Milliardär Elon Musk hat公开承认, dass seine massive finanzielle Beteiligung an den US-Zwischenwahlen 2024 nicht den erhofften politischen Erfolg brachte. Seit Anfang 2025 hat der 55-jährige Tech-Olympier mindestens 474 Millionen Dollar in politische Organisationen investiert, die hauptsächlich republikanische Kandidaten unterstützten. Trotz dieser enormen Summen räumt Musk nun ein, dass er diese Entscheidung in Zukunft anders treffen würde, da er das Ergebnis als enttäuschend empfindet.

Massiver finanzieller Einsatz ohne Erfolg

Bei einem Auftritt im Rahmen des DealBook-Gipfels gestand Elon Musk offen, dass er das Gefühl habe, sich aufgrund der fehlenden politischen Gewinne recht dumm vorgekommen zu fühlen. Er gab zu, dass er so viel Geld ausgegeben habe, ohne dafür eine entsprechende Gegenleistung in Form von Wahlsiegen erhalten zu haben. Der Technologieunternehmer betonte, dass er es nicht noch einmal so machen würde und im Fall einer Zeitmaschine weniger Geld in die Politik stecken würde. Er schränkte jedoch ein, dass die Republikaner möglicherweise noch schlechter abgeschnitten hätten, wenn er seine Millionen nicht bereitgestellt hätte.

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Niederlagen in Texas kosten Milliarden

Besonders bitter fiel das Scheitern für Elon Musk im Bundesstaat Texas aus, wo er wichtige geschäftliche Standorte und Interessen verfolgt. Dort produziert sein Unternehmen Tesla Fahrzeuge nahe der Stadt Austin, und SpaceX betreibt seinen Weltraumbahnhof Starbase im Süden des Bundesstaates. Fast die Hälfte seiner gesamten Wahlkampf-Millionen, konkret 224 Millionen Dollar, flossen in diesen spezifischen Bundesstaat, um den republikanischen Senatssitz zu sichern.

Rund 212 Millionen Dollar davon setzten von Elon Musk finanzierte Super-PACs und andere Organisationen ein, um den 63-jährigen Republikaner Ken Paxton gegen den 37-jährigen Demokraten James Talarico zu unterstützen. Das Ergebnis fiel jedoch deutlich gegen die von Musk favorisierte Seite aus. Nach dem vorläufigen amtlichen Ergebnis landete James Talarico bei 55,1 Prozent der Stimmen, während Ken Paxton nur 43 Prozent erreichte. Der Vorsprung des Demokraten betrug fast 1,2 Millionen Stimmen, was eine historische Niederlage für die von Elon Musk unterstützte Kampagne darstellt.

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Weitere republikanische Verluste in Texas

Neben der Niederlage im Senatssenat musste Elon Musk auch eine Enttäuschung im Rennen um den Gouverneursposten in Texas hinnehmen. Der republikanische Amtsinhaber Greg Abbott, 69 Jahre alt, unterlag der demokratischen Herausfordererin Gina Hinojosa, 52 Jahre alt. Für die Kampagne von Greg Abbott hatte Elon Musk fünf Millionen Dollar bereitgestellt. Das Endergebnis zeigte eine klare Mehrheit für die Demokratin: Gina Hinojosa erreichte 52,8 Prozent der Wählerstimmen, während Greg Abbott bei 45,7 Prozent blieb.

Die Wahlschlappe in Texas war für den Tech-Milliardär umso schmerzhafter, da seine geschäftlichen Abhängigkeiten von den politischen Entscheidungen in diesem Bundesstaat hoch sind. Die Niederlage der beiden favorisierten Kandidaten markiert einen deutlichen Wendepunkt in der politischen Einflussnahme von Elon Musk, der sich bisher als einer der einflussreichsten Geldgeber in der US-Politik positioniert hatte.

Politische Motive und zukünftige Strategien

Erklärte Elon Musk warum er überhaupt so viel Geld in die Politik gesteckt hatte, nannte er das Ziel, die republikanische Mehrheit im US-Senat zu sichern. Er wollte damit ein politisches Gegengewicht schaffen, um die politische Landschaft ausbalancieren. Trotz seiner Millioneninvestitionen für republikanische Kandidaten grenzte sich Elon Musk von extremen politischen Positionierungen ab, auch wenn er in der Vergangenheit oft kontroverse Meinungen auf seiner Plattform X geäußert hatte.

Nach der Wahlschlappe reagierte Elon Musk zunächst mit Spott und scherzte auf X darüber, dass seine "wahlbeeinflussenden Weltraumlaser" dieses Mal offenbar nicht funktioniert hätten. Bisher war er 2026 als der größte bekannte Einzelspender im US-Wahlkampf in Erscheinung getreten, wobei er damals sagte, er habe genug getan. Die jetzige Bilanz zeigt jedoch, dass selbst enorme finanzielle Ressourcen nicht garantiert, dass politische Ziele erreicht werden, insbesondere wenn sie gegen starke demokratische Strömungen in Schlüsselstaaten wie Texas gerichtet sind.