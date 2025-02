Elon Musk: Hat der Milliardär bereits 13 Kinder?

Elon Musk soll vor fünf Monaten sein 13. Kind bekommen haben. Autorin Ashley St. Clair enthüllte auf X, dass Elon Musk der Vater ihres Kindes sei. Der Milliardär ist bereits Vater von zwölf Kindern aus verschiedenen Beziehungen.

Als Elon Musk (53) vor fünf Monaten sein angeblich 13. Kind begrüssen soll, sorgt dies für ein grosses Aufsehen. Autorin Ashley St. Clair (26) enthüllte am Valentinstag auf X, dass Elon Musk der Vater ihres Kindes sei. Sie hatte den Vater ihres Kindes lange geheim gehalten, um die Privatsphäre und Sicherheit des Kindes zu schützen. Doch in den letzten Tagen wurde klar, dass die Boulevardmedien diesbezüglich auftauchen wollten. St.

Clair bittet in ihrem Posting die Medien um Respekt und Privatsphäre für ihr Kind. Sie unterstrich ihren Beitrag mit dem lateinischen Satz „Alea Iacta Est“, was so viel wie „Die Würfel sind gefallen“ bedeutet. St. Clair ist bekannt für ihr christlich geprägtes Kinderbuch „Elephants Are Not Birds“, das die traditionelle Geschlechterrolle betont. Musk hat sich bisher nicht öffentlich zu dem neuen Kind geäußert. Der reichste Mann der Welt ist bereits Vater von zwölf Kindern. Seine erste Frau, Justine Wilson (52), schenkte ihm sechs Kinder: den verstorbenen Sohn Nevada, die Zwillinge Griffin und Vivian (20) sowie die Drillinge Kai, Saxon und Damian (19). Die Musikerin Grimes (36) brachte 2020 Musks siebtes Kind, den Sohn X AE A-XII, auch bekannt als X, auf die Welt. Drei Monate nach ihrer Trennung bekamen Musk und Grimes 2021 per Leihmutterschaft ihre Tochter Exa Dark Sideræl, Spitzname Y. Im Juni 2022 bekamen sie ein drittes Kind, Techno Mechanicus, kurz Tau. Musk hat außerdem die Zwillinge Strider und Azure (3) sowie ein einjähriges Kind mit Shivon Zilis (39), einer Führungskraft von Neuralink, einem seiner Unternehmen.





brigitteonline / 🏆 23. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Elon Musk Kinder Ashley St. Clair Familie Prominente

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Milliardär versus Milliardär: Bill Gates nennt Elon Musks Einmischung in EU-Politik »völlig irre«Pumpende Fäuste, Siegesjubel – und dann reckt Elon Musk bei Trumps Amtseinführung den rechten Arm. SPIEGEL-Autor Arno Frank sieht einen von der Macht berauschten Techmilliardär. Und erwartet ein Spektakel, wenn dieses Männerbündnis einmal platzt.

Weiterlesen »

Elon Musk: Telekom schließt Mega-Deal mit Aggro-MilliardärElon Musk gilt als reichster Mensch der Welt. Wegen seiner Unterstützung für Rechtspopulisten wie Donald Trump und die AfD haben viele Firmen die Geschäftsbeziehungen zu ihm gekappt. Die Telekom hat sie erweitert.

Weiterlesen »

Milliardär in US-Regierung: Weißes Haus gibt Elon Musk offiziellen StatusMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Milliardär in US-Regierung: Weißes Haus gibt Elon Musk offiziellen StatusMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Elon Musk zeigt Geste bei Trump-Rede, die an Hitlergruß erinnertTech-Milliardär Elon Musk zeigt bei Trump-Auftritt eine Geste, die dem Hitlergruß ähnelt.

Weiterlesen »

Trump unterstützt Musks TikTok-DealUS-Präsident Donald Trump hat nichts dagegen, dass Tech-Milliardär Elon Musk TikTok übernimmt.

Weiterlesen »