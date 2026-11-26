In Texas hat der Bau einer riesigen Chipfabrik begonnen. Tesla und SpaceX planen dort Halbleiter für Robotik, autonome Fahrzeuge und Rechenzentren im All.

In Texas hat der Bau einer riesigen Chipfabrik begonnen. Tesla und SpaceX planen dort Halbleiter für Robotik, autonome Fahrzeuge und Rechenzentren im All. Der Bau der ersten Terafab-Phase begann im Oktober in Anderson im texanischen Grimes County.

Mit 16,8 Milliarden US-Dollar war sie lautgeführten Unternehmen Tesla und SpaceX planen in Grimes County den Bau einer integrierten Halbleiterfabrik. Die erste Phase soll mindestens 3000 Arbeitsplätze schaffen. DerAuf einer Fläche von rund 100 Millionen Quadratfuß sollen Logik- und Speicherchips produziert, verpackt und geprüft werden. Lautwollen damit ihre Chipkapazitäten ausbauen.

Advertisement

Advertisement

Beide Unternehmen erwarten in den kommenden Jahren einen Bedarf von mehr als einem Terawatt Rechenleistung, wie Reuters berichtet. Tesla errichtet nahe Austin bereits einen Forschungsstandort, der als Vorstufe für Terafab dienen soll. Die endgültige Investitionssumme für Terafab ist noch nicht bekannt. Laut früheren Planungsunterlagen, über die Reuters berichtet, sind für den Bau zunächst 55 Milliarden US-Dollar und bei weiteren Ausbaustufen bis zu 119 Milliarden US-Dollar veranschlagt.