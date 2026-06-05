Elon Musk plant Börsengang von SpaceX

Der geplante Börsengang von SpaceX an der Nasdaq für den 12. Juni unter dem Kürzel SPCX wird von vielen als ein

Elon Musk plant den Börsengang von SpaceX an der Nasdaq für den 12. Juni unter dem Kürzel SPCX . Das Unternehmen will 135 Dollar je Aktie verlangen und bis zu 75 Milliarden US-Dollar einsammeln, was einer Bewertung von rund 1,75 Billionen Dollar entspricht.

Anleger können bereits vor dem ersten Handelstag Aktien bestellen, indem sie Zeichnungen abgeben. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass eine Zeichnung keine Garantie auf die Zuteilung von Aktien bietet. Die Zuteilung entscheidet, ob Anleger die gewünschten Aktien erhalten oder nur einen Teil oder gar keine. Es ist auch wichtig, mögliche Fremdkosten, Währungsrisiken und Steuern auf Gewinne zu beachten.

Alternativ gibt es den Weg über den Sekundärmarkt, bei dem aktuelle Anteilseigner ihre Aktien anbieten, aber das Geld fließt an sie und nicht an SpaceX. Der geplante Börsengang wird von vielen als ein





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