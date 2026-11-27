Elon Musk gibt eine Vision für SpaceX bekannt, die ein Unternehmenswert von 128 Trillionen US-Dollar ermöglicht. Dieses Szenario setzt voraus, dass die Menschheit dauerhaft auf mehreren Planeten lebt und SpaceX einen Millionstel der Sonnenenergie nutzt. Die Zahl beruht auf der Annahme, dass SpaceX eine Million Mal so viel wert sein könnte wie die heutige Weltwirtschaft.

Elon Musk hält für SpaceX einen Wert mit 18 Nullen für denkbar. Dahinter steckt eine Rechnung, die selbst die gesamte Weltwirtschaft winzig erscheinen lässt. Elon Musk stellt für SpaceX eine Bewertung von astronomischen 128 Trillionen US-Dollar in Aussicht.

Das wäre etwa das 75-Millionen-Fache des Börsenwerts von zuletzt 1,73 Billionen US-Dollar. Selbst eine einzelnekönnte rechnerisch Milliarden wert sein. Hinter der spektakulären Zahl steht allerdings keine gewöhnliche Unternehmensprognose, sondern eine Vision, die weit über die Erde hinausreicht.vom Donnerstag erklärte Musk, SpaceX könne eines Tages rund eine Million Mal so viel wert sein wie die heutige Weltwirtschaft. Voraussetzung sei, dass die Menschheit dauerhaft auf mehreren Planeten lebe und SpaceX ein Millionstel der Sonnenenergie nutzbar mache.

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Die Ziele seien außerordentlich schwierig, räumte er ein. Dennoch sehe er einen Weg dorthin. Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.