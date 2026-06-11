Elon Musk's SpaceX: High Valuation, Private Investors, and Future Plans

Elon Musk's SpaceX, founded by Musk in 2002, is known for its rockets and plans to colonize Mars. The company made less than 19 billion dollars in revenue last year but is valued at almost 1.8 billion dollars. SpaceX's valuation is based on its expected future business, particularly in satellite internet and artificial intelligence. Private investors, including fans of Musk, are expected to invest in SpaceX, with a significant portion of the shares reserved for them.

Elon Musk , der Gründer von SpaceX, vertraut auf die Investitionen von Anlegern, die an die künftigen Erfolge des Weltraumunternehmens glauben. Obwohl SpaceX im vergangenen Jahr einen Umsatz von weniger als 19 Milliarden Dollar erzielte und tief in die roten Zahlen steckte, wird sie bei einem geplanten Börsenstart fast 1,8 Milliarden Dollar wert sein.

Mit Einnahmen von rund 75 Milliarden Dollar und einem Ausgabepreis von 135 Dollar wird SpaceX auch den größten Börsengang in der Geschichte haben. Laut Musk plant er unter anderem Rechenzentren in der Umlaufbahn, aber es ist unklar, ob das technisch funktioniert. Musk verlässt sich stark auf eine Armee von Fans unter privaten Anlegern, die voraussichtlich rund ein Fünftel der Aktien erhalten werden.

Musk behält auch nach dem Börsengang die volle Kontrolle über SpaceX mit einem Stimmrechtsanteil von mehr als 80 Prozent. Derzeit schätzt der Finanzdienst Bloomberg sein Vermögen auf rund 700 Milliarden Dollar





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