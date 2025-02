Elon Musk Verliert 40 Milliarden Dollar in einer Woche - Schuld ist Tesla

Elon Musk, einer der reichsten Menschen der Welt, hat in einer Woche 40 Milliarden Dollar verloren, hauptsächlich aufgrund der Schwierigkeiten seiner Firma Tesla. Die Nachfrage nach teuren Elektrofahrzeugen ist gesunken und chinesische Unternehmen wie BYD setzen den amerikanischen Autobauer stark unter Druck. Diese Herausforderungen haben zu einem Verlust von Kapital und einem starken Rückgang des Aktienkurses geführt.

Elon Musk hat in einer Woche 40 Milliarden US-Dollar verloren, hauptsächlich aufgrund der Schwierigkeiten seiner Firma Tesla . Musk, einer der reichsten Menschen der Welt, kontrolliert zwischen 12 und 15% des Elektroautoherstellers Tesla . Etwa 60% seines Vermögen s sind mit Tesla verbunden, sodass die Leistung des Unternehmens direkt mit seinem Reichtum korreliert.

Tesla steht seit einigen Monaten unter Druck, da die Nachfrage nach teuren Elektrofahrzeugen gesunken ist und es kaum finanzielle Anreize für Elektrofahrzeuge gibt. Chinesische Unternehmen wie BYD setzen den amerikanischen Autobauer stark unter Druck und verkaufen teilweise deutlich mehr Fahrzeuge. Diese Herausforderungen haben zu einem Verlust von Kapital und einem starken Rückgang des Aktienkurses geführt. Innerhalb von fünf Tagen verlor die Aktie 13,13%, obwohl sich der Aktienkurs in der Zwischenzeit wieder erholt hat. Die Verluste haben sich auch auf das Vermögen des Tech-Milliardärs ausgewirkt. Musk ist nicht nur der CEO, sondern auch der größte Minderheitsinvestor von Tesla. Als er 2024 sein Vermögen auf 486 Milliarden US-Dollar schätzte, war er die reichste Person der Welt. Doch nur eine Woche später lag sein Vermögen bei 384 Milliarden US-Dollar, ein Verlust von etwa 10%. Musk ist im Laufe seiner Karriere durch kontroverse politische Aktionen und Kontroversen im Gaming-Bereich in Erscheinung getreten. Zuletzt wurde er kritisiert, weil er Accounts geteilt und anderen erlaubt hatte, für ihn zu spielen. Auf diese Kritik reagierte er aggressiv. Musk hat in der Vergangenheit auch in Bezug auf autonome Fahren (FSD) in seinen Fahrzeugen nicht immer ehrlich zu den Käufern kommuniziert. Nach vielen Jahren gab er zu, dass nicht alle verkauften Tesla-Fahrzeuge autonom fahren können. Für die Implementierung der FSD-Technologie müssten neue Komponenten in den Fahrzeugen integriert werden.





