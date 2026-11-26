Elon Musk kündigt an, 72 Millionen Kindern in den USA jeweils zwei SpaceX-Aktien zu schenken. Das Gesamtpaket hat einen Wert von fast 17 Milliarden Euro.

Der Tech-Milliardär Elon Musk hat ein massives finanzielles Geschenk für die nächste Generation in den Vereinigten Staaten angekündigt. Auf seiner sozialen Plattform X veröffentlichte der 55-Jährige die Zusage, jedem Kind in den USA zwei Aktien des Raumfahrtunternehmens SpaceX zu überlassen. Dabei stammt die erste Aktie direkt von dem Unternehmen, während die zweite Aktie aus dem privaten Besitz von Musk stammen wird. Dieses Programm könnte insgesamt einen Marktwert von fast 17 Milliarden Euro erreichen, was eine der größten privaten Vermögensumverteilungen in diesem Kontext darstellt.

Finanzielles Volumen und Verteilungsschlüssel

Die Basis für diese massive Ausschüttung bilden aktuelle Börsendaten und die demografische Struktur in den USA. Zum jüngsten Börsenschluss hatte eine einzelne SpaceX-Aktie einen Kurs von umgerechnet 115,97 Euro. Musk plant, jedem der rund 72 Millionen Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren zwei dieser Papiere zu geben. Der Wert einer einzelnen Aktie beläuft sich dabei auf 115,97 Euro, sodass zwei Aktien insgesamt 231,94 Euro wert sind. Multipliziert man diesen Betrag mit der Zielgruppe von 72 Millionen Kindern, ergibt sich ein Gesamtwert von rund 16,7 Milliarden Euro. Dieses Volumen ist zwar immens, aber für Musk im Verhältnis zu seinem Gesamtvermögen relativ gering.

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Zeitplan und technische Details der Transaktion

Musk hat einen klaren Zeitplan für die Durchführung des Projekts bekannt gegeben, um Unsicherheiten bei den Empfängern auszuräumen. Die Aktien, die von SpaceX selbst stammen, sollen im nächsten Monat an die berechtigen Konten übertragen werden. Dies stellt eine erste Etappe des Geschenks dar. Die zweite Aktie, die aus Musks persönlichem Portfolio stammt, wird hingegen erst im Juni 2027 folgen. Der Grund für diese Verzögerung liegt in einer bestehenden Sperrfrist für seine Anteile, die zu diesem Zeitpunkt endet. Ursprünglich hatte Musk im Oktober jedem Kind nur eine Aktie versprochen. Mit der aktuellen Ankündigung legt er noch eine zusätzliche Aktie obendrauf, was die Bedeutung des Programms unterstreicht.

Vermögensverhältnisse und strategische Vision

Trotz der gewaltigen Summe von 16,7 Milliarden Euro stellt dies für den reichsten Mann der Welt nur einen kleinen Teil seines Gesamtreichtums dar. Laut der Statistikplattform Forbes besitzt Musk umgerechnet rund 749 Milliarden Euro. Er verfügt aktuell über rund 6,42 Milliarden Aktien und Aktienrechte an SpaceX. Rechnerisch müsste er nur gut ein Prozent seines gesamten Anteils verschenken, um jedem der 72 Millionen Kinder eine Aktie zu geben. Musk schwört selbst von der Zukunft seiner Raumfahrtfirma. Sollte SpaceX die Besiedlung anderer Planeten ermöglichen und einen winzigen Teil der Sonnenenergie nutzen, könne das Unternehmen eines Tages ein Vielfaches der heutigen Weltwirtschaft wert sein.

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Hürden bei der Verteilung über Trump-Accounts

Obwohl die Ankündigung euphorisch aufgenommen wird, gibt es einen signifikanten Haken bei der praktischen Umsetzung. Die Verteilung der Aktien soll über sogenannte Trump-Accounts erfolgen. Dies sind spezielle Anlagekonten für Kinder, die mit Steuervorteilen verbunden sind. Nach Angaben des Weißen Hauses wurden in den USA fast 70 Millionen solcher Konten eingerichtet. Dies bildet die theoretische Grundlage für die massive Verteilung. Allerdings hat SpaceX eine wichtige Bedingung formuliert, die die Reichweite des Programms einschränken könnte.

Das Unternehmen möchte die Aktien nur an derzeit aktive Konten verteilen. Es ist derzeit unklar, wie viele der 70 Millionen eingerichteten Konten tatsächlich den Aktivitätskriterien entsprechen. Es bleibt daher offen, ob wirklich alle rund 72 Millionen Kinder in den USA von diesem Programm profitieren können. Die Ungewissheit bezüglich der genauen Anzahl aktiver Konten bedeutet, dass nicht jedes Kind automatisch einen Anteil am Geschenk erhält. Dies könnte zu Diskussionen über die Fairness und Reichweite des Programms führen, da die Zielgruppe primär über das Kontostatus definiert wird und nicht automatisch über das Alter.

Rat für Investoren und langfristige Perspektive

Neben der technischen Organisation und den finanziellen Aspekten hat Musk auch direkte Empfehlungen für die Empfänger der Aktien abgegeben. Er rät den Kindern explizit, die erhaltenen Anteile langfristig zu halten. Die Aussage unterstreicht seine Überzeugung von der langfristigen Wertsteigerung von SpaceX. Das Unternehmen ist bereits durch Projekte wie die Riesenrakete Starship bekannt, die am Weltraumbahnhof Starbase in Texas entwickelt wird. Diese technologischen Vorhaben sind Teil der Vision, die Musk mit dem Geschenk verbindet. Die Kombination aus direktem finanziellen Geschenk und strategischem Rat zeigt, wie Musk sein Unternehmen nicht nur als Business, sondern auch als Vermächtnis für die Zukunft betrachtet.