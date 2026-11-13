Elon Musk will Nvidia-Chef Jensen Huang sofort einstellen

Nach seinem Rücktritt wegen Spionage-Affäre könnte Jensen Huang direkt bei Tesla arbeiten. Elon Musk zeigte sich empfangsbereit. Details zur Übergabe und den finanziellen Folgen.

Der ehemalige Chief Executive Officer von Nvidia, Jensen Huang, könnte seine Karriere bereits unmittelbar nach seinem Rücktritt fortsetzen. Tech-Milliardär Elon Musk signalisierte Interesse daran, den 63-jährigen Manager einzustellen. Huang hatte am Donnerstag nach 33 Jahren an der Spitze des Chip-Konzerns alle Ämter mit sofortiger Wirkung niedergelegt.

Musk bestärkt Interesse an Kooperation

Die Nachricht über eine mögliche Anstellung von Jensen Huang durch Elon Musk wurde publik, nachdem der Tesla-Chef zuvor die Idee einer Zusammenarbeit mit dem Manager geäußert hatte. Auf diese Initiative antwortete Jensen Huang am Mittwochabend, dass eine Beschäftigung bei Musk eine Ehre wäre. Er erwähnte dabei jedoch keinen konkreten Posten oder Titel. Die enge Verbindung zwischen den beiden Technologiekoncernen ist seit Langem bekannt, wobei Musk Huang bereits im Oktober auf der Plattform X als alten Freund bezeichnete und dessen Leistungen lobte.

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Spionagevorwürfe lösen Rücktritt aus

Der abrupte Schritt von Jensen Huang ist direkt mit einer schweren Vertrauenskrise verbunden, die sich um die Vorwürfe der Spionage und persönlicher Affären rankt. Medienberichten zufolge war Huang mit Alice Huang liiert, einer ehemaligen Managerin des Cloud-Partners Megaspeed aus Singapur. US-Geheimdienstler verdächtigen diese Frau, im Auftrag der chinesischen Regierung als Spionin tätig gewesen zu sein. Peking dementiert diese Anschuldigungen kategorisch. Zudem gab die "New York Times" einen intimen Bezug zu Kimberly Powell an, der Vizepräsidentin für das Gesundheitswesen bei Nvidia, die Huang direkt unterstellt war. Huang hatte sich öffentlich für sein Fehlverhalten und die Untreue entschuldigt.

Massiver Börsenwertverlust für Nvidia

Die finanziellen Auswirkungen des Skandals waren für den Chip-Riesen verheerend. Unmittelbar nach Huangs öffentlichem Eingeständnis verloren die Aktien des Unternehmens an Marktbedeutung. Medienberichten zufolge verlor Nvidia in den Tagen nach dieser Enthüllung insgesamt 450 Milliarden Dollar an Börsenwert. Dieser massive Einbruch verdeutlicht die Abhängigkeit des Marktes von der persönlichen Führungspersönlichkeit des langjährigen CEOs. Die Unsicherheit bezüglich der künftigen Strategie und der internen Sicherheitsvorkehrungen belastete das Vertrauen der Anleger erheblich.

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Führungsumbruch bei Nvidia

Während die Suche nach einem neuen CEO läuft, übernimmt zunächst Finanzchefin Colette Kress die Konzernführung. Sie hat Nvidia im September 2013 verlassen und kehrte nun in eine Führungsposition zurück. Vor ihrer Zeit bei Nvidia war Colette Kress fast 25 Jahre lang in führenden Positionen bei großen Technologiekonzernen wie Cisco tätig. Diese Übergangslösung soll Stabilität in einem kritischen Moment gewährleisten. Parallel dazu berichten Quellen, dass der Oracle-Mitgründer Larry Ellison ein Abendessen im Restaurant Nobu in Palo Alto schilderte, bei dem er und Elon Musk Jensen Huang um den Erwerb von begehrten Nvidia-Grafikprozessoren gebeten hatten. Dies unterstreicht die strategische Bedeutung der Hardware für die gesamte Tech-Branche.

Auswirkungen auf die Tech-Landschaft

Der Rücktritt von Jensen Huang markiert ein Zäsur im Silicon Valley. Da Huang seit 33 Jahren das Unternehmen prägte, ist die Frage nach der künftigen strategischen Ausrichtung offen. Eine mögliche Übernahme durch Musk könnte die Dynamik zwischen Tesla und Nvidia neu justieren. Die Vorwürfe der Spionage durch die chinesische Seite bleiben jedoch ein sensibles Thema. Solange diese politischen und rechtlichen Fragen nicht geklärt sind, bleibt die Zukunft von Jensen Huangs nächstem Karriereschritt im Spannungsfeld zwischen kommerziellem Interesse und geopolitischer Verantwortung. Die weitere Entwicklung rund um die Führung von Nvidia und die möglichen Projekte mit Musk wird intensiv beobachtet.