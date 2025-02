Elon Musks Sohn X Æ A-Xii bei Treffen mit Donald Trump - Mutter Grimes kritisiert

Elon Musk brachte seinen Sohn X Æ A-Xii zu einem Treffen mit Donald Trump im Oval Office – ohne Zustimmung der Mutter Grimes. Der vierjährige Sohn sorgte für Ablenkungen und Medienberichterstattung.

Elon Musk (53) löste erneut Diskussionen aus: Er nahm seinen vierjährigen Sohn X Æ A-Xii , genannt 'Lil X', zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump (78) im Oval Office mit – offenbar ohne das Einverständnis der Mutter des Jungen, Musikerin Grimes (36). Der ungewöhnliche Moment ereignete sich am Dienstag, den 11. Februar, während der Tech-Gigant über das 'Department of Government Efficiency' sprach, das sich für Einsparungen im Verwaltungsapparat einsetzt.

Donald stellte den Jungen Medienberichten zufolge lachend vor: 'Das ist X, und er ist ein großartiger Kerl – hoher IQ.' Grimes zeigte sich auf ihrem X-Profil am nächsten Tag wenig begeistert und kritisierte, dass Lil X so öffentlich präsentiert wurde. Während der Gründer des Raumfahrtunternehmens SpaceX die Pressekonferenz abhalten wollte, sorgte sein Sohn für einige fast filmreife Ablenkungen. Unter anderem kletterte X auf die Schultern seines Vaters und spielte mit dessen Ohren. Zudem imitierte der Kleine teilweise die Gesten seines Vaters, was für jede Menge Heiterkeit im Publikum sorgte, aber auch von der Ernsthaftigkeit des Themas ablenkte. Ein Moment, der besonders hervorstach: Der Junge bat den Präsidenten höflich um eine Toilettenpause, was Donald offenbar sympathisch fand. Grimes hingegen dankte einem Nutzer auf der Plattform, der sie auf die Szenen hingewiesen hatte, und betonte, dass sie das Treffen nicht abgesegnet habe, allerdings froh über sein gutes Benehmen sei. Bereits in der Vergangenheit hatte Elon Musk, der zuletzt mit einer umstrittenen Handgeste für Schlagzeilen gesorgt hatte, seinen Sohn bei öffentlichen Auftritten dabei. Erst im Januar war Lil X an der Seite seines Vaters und Donald Trump bei einer Silvesterfeier in Mar-a-Lago zu sehen gewesen, wo er ebenfalls im Mittelpunkt gestanden hatte. Dass Elon seine Kinder regelmäßig in seine hochkarätigen Termine einbindet, stößt nicht nur bei Grimes auf Kritik, sondern auch im Netz. Der Unternehmer und die Musikerin waren mit einigen Unterbrechungen von 2018 bis 2022 ein Paar und haben drei gemeinsame Kinder: X, Tochter Exa Dark Sideræl und den jüngsten Sohn Techno Mechanicus. Insgesamt ist der Tesla-Mogul mit dem unkonventionellen Lebensstil stolzer Vater von elf Kindern, die aus insgesamt drei verschiedenen Beziehungen stammen





