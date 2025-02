Elon Musks Sohn X Æ A-Xii stiehlt die Show im Weißen Haus

Während eines Besuchs von Elon Musk und Donald Trump im Oval Office, zog Musks vierjähriger Sohn die Aufmerksamkeit auf sich. Der kleine X Æ A-Xii unterbrach das Gespräch über Staatsausgaben und Demokratie, indem er Grimassen zog, Kuschel-Attacken startete und die Umgebung erkundete.

US-Präsident Donald Trump und der Unternehmer Elon Musk trafen sich am Dienstagabend im Oval Office, um über ihre Bemühungen zu sprechen, den Staatsapparat zu verkleinern. Während das Gespräch über politische Themen wie Demokratie, Transparenz und Staatsausgaben lief, zog Musks vierjähriger Sohn X Æ A-Xii die Aufmerksamkeit auf sich.

Der junge Junge hatte Schwierigkeiten, ruhig auf der Stelle zu stehen und unterbrach seinen Vater mehrfach, indem er Grimassen zog, sein Gesicht knietete und kuschelte, und seine Umgebung erkundete. \ Musk brachte seinen Sohn zu dem politischen Treffen. Musk hat insgesamt zwölf Kinder von drei verschiedenen Frauen und zeigt seinen jüngsten Sohn häufig zu politischen Terminen. Durch die wiederholte Präsentation seines Sohnes, sendet Musk möglicherweise auch eine Botschaft: Kinder sind wichtig und sollten gefördert werden. \ In den sozialen Medien werden die Bilder von X Æ A-Xii im Weißen Haus gefeiert, mit Kommentaren wie „Er ist ein süßes Kind und man merkt, dass Elon ihn mag“ und „Ich liebe diesen kleinen Kerl einfach! Er ist so goldig. Es ist wunderbar, dass er dich überall hin begleitet“. Musk selbst scherzte über den Verhalten seines Sohnes: „Er steckt mir die Finger in die Ohren, sodass ich manchmal schlecht höre.“ Musk verteidigte seine Arbeit vor allem gegen Kritik aus den USA, die sich auf die lukrativen Verträge seines Raumfahrt-Konzerns SpaceX mit dem Verteidigungsministerium beziehen. Musk forderte seine Mitarbeiter in der Spar-Abteilung auf, ihm bei einem Steuerverschwender-Vertrag seines Unternehmens mit der Regierung zu melden. Musk erwähnte auch die jüngsten Entdeckungen der Spar-Abteilung, bei der Sozialversicherungszahlungen an Menschen gefunden wurden, die wahrscheinlich tot sind. „Wir haben da Leute drin, die 150 Jahre alt sind“, sagte Musk. „Kennen Sie jemanden, der 150 Jahre alt ist?“





