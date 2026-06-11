Eloy Room: "Ich habe keine Angst, dass ich die Kiste voll bekomme."

Eloy Room, der holländische Torhüter, steht am Sonntag zum WM-Start gegen Deutschland im Curaçao-Tor. Er spricht zu BILD und rechnet sich gegen den deutschen Favorit. Trainer Dick Advocaat sieht Deutschland als klaren Favoriten, aber Room hofft auf eine Sensation.

Er ist selbstbewusst! Eloy Room (37) steht am Sonntag zum WM-Start gegen Deutschland im Curaçao-Tor . Er sagt zu BILD: "Ich habe keine Angst, dass ich die Kiste voll bekomme.

" Room, der bereits in der holländischen Eredivisie spielte, rechnet sich gegen den haushohen Favoriten sogar etwas aus: "Der Druck liegt nicht bei uns, sondern bei Deutschland. Das kann uns helfen.

Außerdem haben wir viele Qualitätsspieler. Das lässt uns hoffen, eine Sensation zu schaffen.

" sei es ein Spiel gegen die "Niederlande II", so Room, "weil unsere Spieler fast alle dort geboren wurden. Die besondere Rivalität zu Deutschland sorgt für zusätzliche Brisanz. Für den Torhüter des Außenseiters ist es ein ganz besonderes Spiel. Denn er trifft auf(40).

"Ja, ich war glücklich, dass er als Nummer 1 in die deutsche Nationalmannschaft zurückgekehrt ist. Auch wenn Oliver Baumann ebenfalls ein guter Torhüter ist. Aber Manuel Neuer ist einer der besten überhaupt. Und er ist eines meiner Idole", sagt Room.

Möglich wurde das vor allem durch Trainer Dick Advocaat (78). Der Niederländer führte das Team sensationell zu dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada. Advocaat, der in der Bundesliga"Deutschland ist natürlich klarer Favorit in der Gruppe. Sie sind noch immer ein großes Fußballland.

Ich habe noch immer großen Respekt vor Deutschland. Dieist alles möglich. Auch im Pokal können die Kleinen die Großen ärgern", sagt Advocaat. Und weiter: "Wir wollen es jedem Gegner so schwer wie möglich machen.

Und wir sind sicherlich nicht chancenlos. Es steckt sehr viel Ehrgeiz in dem Team. Und wenn du den hast, kannst du auch einiges erreichen.





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