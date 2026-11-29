Als Sohn Max auszieht, müssen Sabine und Bernd erkennen, wie weit sie sich entfremdet haben. Dann zieht sie die Notbremse.

Die Abiturfeier von Sohn Max ist für Sabine und Bernd Schröder eigentlich kein großer Aufreger mehr. Immerhin haben sie schon zwei ältere Söhne erfolgreich durchs Gymnasium gebracht.

Trotzdem bricht mit dem Auszug des jüngsten Sprösslings ein neuer Lebensabschnitt an: Endlich bekommen Sabine und Bernd jede Menge Zeit füreinander und für die gemeinsamen Träume. So zumindest lautet die schöne Theorie. In der Realität sieht es bei den Schröders anders aus: Bernd verbringt noch mehr Zeit in seiner Elektronikfirma, während Sabine nicht weiß, was sie ohne die Kinder mit sich anfangen soll. Die erträumte Reise nach Rio?

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Vielleicht später. Stolze Eltern: Sabine und Bernd Schröder freuen sich über das Abitur ihres jüngsten Sohnes. Schon bald macht sich der große Frust breit. Alle Romantikversuche der allein gelassenen Eheleute gehen auf aberwitzige Weise nach hinten los.