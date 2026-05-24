Die Bundesregierung plant Reformen beim Elterngeld, um ein Prozent ihrer Ausgaben zu sparen. Die SPD-Vize Dagmar Schmidt warnt davor, dass diese Reformen nicht auf Kosten der Eltern gehen dürfen.

Die Bundesregierung soll ein Prozent ihrer Ausgaben einsparen, was zu Reform en beim Elterngeld führen könnte. Die SPD -Vize Dagmar Schmidt warnt davor, dass diese Reform en nicht auf Kosten der Eltern gehen dürfen.

Sie plädiert für Reformen, die die partnerschaftliche Gleichberechtigung weiter verbessern, ohne dabei die finanzielle Situation der Familien zu schwächen. Die Bundesfamilienministerin Karin Prien von der CDU soll pauschale Kürzungen beim Elterngeld vermeiden. Die Koalition plant Reformen mit Kostensenkungen beim Elterngeld, die intern noch beraten werden. Die Details sind noch nicht bekannt, aber es wird angedeutet, dass die Bezugsdauer oder die Leistung gekürzt werden könnten.

Die SPD-Fraktionsvize räumt ein, dass die finanzielle Lage des Bundes nicht einfach sei und dass die Koalition gemeinsam darüber sprechen muss, wie Lösungen gefunden werden können, ohne die soziale Infrastruktur zu schwächen. Sie plädiert für andere Prioritäten beim Sparen und für die Unterstützung von Familien. Der Berliner SPD-Chef Steffen Krach plädiert ebenfalls für andere Prioritäten beim Sparen und gegen die Senkung der Flugticketsteuer.

Er sagt, dass es wichtig sei, die Zukunft unseres Landes zu sichern und dass die Unterstützung von Familien eine wichtige Rolle dabei spielen sollte





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