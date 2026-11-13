Elterngeldreform 2027: Details zur Änderung der Partnerschaftsmonate und Leistungsstufen

Die geplante Elterngeldreform für November 2027 soll die Partnerschaftsmonate einführen und die Berechnungsbasis anpassen. Details zu den neuen Prozentsätzen und Kritik aus Schleswig-Holstein.

Die Bundesregierung hat Pläne für eine umfassende Reform des Elterngeld es vorgelegt, deren Änderungen ab November 2027 in Kraft treten sollen. Ziel dieser gesetzlichen Anpassungen ist es, die Inanspruchnahme der finanziellen Unterstützung partnerschaftlicher zu gestalten, die Attraktivität des Modells zu steigern und die Verfahren für die Antragstellung deutlich zu vereinfachen. Ein offizieller Sprecher der Bundesregierung betonte, dass die neuen Regeln eine Modernisierung der bestehenden Struktur anstreben.

Neue Struktur der Partnerschaftsmonate im Detail

Die zentrale Neuerung betrifft die Aufteilung der förderfähigen Monate für beide Elternteile. Wenn sich beide Elternteile jeweils mindestens vier Monate aus dem Beruf zurückziehen, entstehen sogenannte Partnerschaftsmonate. Innerhalb dieses Rahmens können die verbleibenden sechs Monate flexibel zwischen den Eltern aufgeteilt werden. Diese Regelung soll einen starken Anreiz setzen, dass Väter ihre Elternzeit aktiver gestalten und die Betreuung der Kinder gemeinsam mit den Müttern übernehmen.

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Die durchschnittlichen Nutzungsgewohnheiten in der Vergangenheit zeigen hier ein klares Ungleichgewicht. Im vergangenen Jahr planten Frauen im Durchschnitt eine Elterngeldbezugsdauer von 14,9 Monaten. Im Vergleich dazu lag die durchschnittliche geplante Dauer für Männer bei deutlich kürzeren 3,8 Monaten. Die neue Regelung zielt darauf ab, diese Schere zu verkleinern und die familiäre Arbeit gerechter zu verteilen.

Anpassung der Berechnungsgrundlagen und Einkommensanteile

Neben der zeitlichen Struktur erfährt auch die finanzielle Höhe des Elterngeldes grundlegende Änderungen. Künftig sollen Eltern im ersten Schritt 80 Prozent ihres Netto-Verdienstes vor der Geburt des Kindes als Elterngeld erhalten. Für jeden weiteren Monat, der über diesen Basiszeitraum hinausgeht, sinkt der Prozentsatz jedoch auf 50 Prozent des letzten Netto-Einkommens. Dies stellt einen deutlichen Wandel gegenüber dem bisherigen System dar, wo in der Regel für jeden Monat des Basiselterngeldbezugs etwa 65 Prozent des Netto-Verdienstes ausgezahlt wurden.

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Zusätzlich werden die Kriterien für die Netto-Berechnung ausgeweitet. In Zukunft sollen nicht nur das reguläre Gehalt, sondern auch Weihnachtsgeld und andere sonstige geldwerte Leistungen in die Bemessungsgrundlage einfließen. Diese Anpassung soll dazu führen, dass das Elterngeld realitätsnäher an der tatsächlichen wirtschaftlichen Situation der Eltern ausgerichtet ist und somit die finanzielle Planungssicherheit während der Elternzeit erhöht wird.

Kritik der Opposition und wirtschaftliche Folgen

Die Pläne der Bundesregierung stoßen auf scharfe Kritik aus Teilen der Politik. Schleswig-Holsteins Sozialministerin Aminata Touré von den Grünen warnt vor erheblichen negativen Auswirkungen auf die Haushalte. Sie betonte, dass die Reduzierung des Elterngeldes nach acht Monaten auf nur noch 50 Prozent des letzten Netto-Einkommens ein tiefes Loch in die Familienkasse reißen werde. Touré vermutet, dass der Bund hofft, dass Familien die restlichen Monate aufgrund der finanziellen Einbußen weniger in Anspruch nehmen werden.

Ergänzend merkte die Ministerin an, dass die vorgesehenen Erhöhungen der Leistungen so gering ausfallen, dass sie die Inflationsraten seit der Einführung des Elterngeldes nicht einmal abdecken. Dies führe zu einer realen Wertminderung der Ansprüche. Die Kritik zielt darauf ab, dass die Reform Familien zwar formal mehr Wahlmöglichkeiten bietet, ihnen aber gleichzeitig die finanzielle Basis entzieht, was insbesondere für einkommensschwächere Haushalte problematisch sein kann.

Modernisierung des Mutterschutzes und berufliche Teilhabe

Neben der reinen Geldleistung umfasst der Gesetzentwurf auch wichtige Änderungen im Bereich des Mutterschutzes, um die berufliche Integration von Müttern zu stärken. Der moderne Mutterschutz soll Frauen während der Schwangerschaft, nach der Entbindung und in der Stillzeit vor der vollständigen Ausschließung aus der Arbeitswelt bewahren. Ein pauschaler Ausschluss, der nicht zwingend durch den Gesundheitsschutz geboten ist, wird als langfristig nachteilig für die berufliche Teilhabe von Frauen angesehen.

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Als konkrete Maßnahme soll Nachtarbeit für schwangere oder stillende Frauen zukünftig einfacher möglich sein. Dies soll Diskriminierungsanreize zu Lasten der Frauen abbauen und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördern. Darüber hinaus wird das Schutzrecht für Stillende auf einen Zeitraum von zwölf Monaten beschränkt. Diese klare zeitliche Begrenzung schafft mehr Rechtssicherheit für Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen gleichermaßen und passt den Schutz an moderne arbeitsrechtliche Bedürfnisse an.

Für Alleinerziehende bleiben die bestehenden Vorteile weitgehend erhalten. Sie können weiterhin bis zu 14 Monate Elterngeld beziehen, was ihre besondere Situation bei der Alleinerziehung berücksichtigt. Die nächste wichtige Hürde für die Umsetzung der Reform liegt im Bundestag, der sich in der Folge mit dem Gesetzentwurf befassen muss. Erst nach einer erfolgreichen Verabschiedung und den entsprechenden Übergangsfristen sind die beschriebenen Änderungen für die betroffenen Familien ab November 2027 verbindlich.