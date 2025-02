Elternhaus wird mit Bußgeld bedroht wegen Moschee-Ausflugs-Boykott

Eine Mutter aus Longerich meldete ihre Tochter von einem geplanten Schulausflug in eine Moschee ab, aus Angst vor den Folgen der jüngsten Anschläge. Die Schule drohte ihr mit einem Bußgeld, da die Nichtteilnahme am Ausflug als Schulpflichtverstoß gewertet wird. Die Mutter weigert sich, das Einverständnis zur Teilnahme an weiteren Ausflügen wie der Abschlussfahrt zu geben und hat inzwischen einen Anwalt eingeschaltet.

Eine Grundschule in Longerich hatte den Ausflug mit der vierten Klasse in die Zentralmoschee in Ehrenfeld für den 6. Februar 2025 angesetzt. Zu diesem Zeitpunkt war der Anschlag in München noch nicht passiert. „Aufgrund der Vorkommnisse in Magdeburg und Aschaffenburg sagte ich unserer Schulleitung, dass ich gerade große Bedenken habe, mein Kind mit zu einem Ausflug zu schicken“, erklärt die 36-jährige Mutter Jennifer H. im Gespräch mit EXPRESS.de.

Auto fährt in Demo: mehrere Verletzte in Lebensgefahr – OB Reiter: „müssen hoffen und beten“ „Mir wurde sofort damit gedroht, dass meine Tochter somit auch an keinem weiteren Ausflug, wie auch an der Abschlussfahrt teilnehmen darf!“, schildert Jennifer H. die Reaktion der Schule. Das entsprechende Schreiben liegt EXPRESS.de vor. „Die Nichtteilnahme Ihres Kindes an der schulischen Veranstaltung stellt ein Schulpflichtverstoß dar, den ich eigentlich entsprechend Ihrer Verpflichtung aus § 41 Absatz 1 Schulgesetz für das Land NRW (SchulG) mit einem Zwangsgeld oder mit einem Bußgeld ahnden müsste. Hiervon sehe ich ausnahmsweise ab“, heißt es in dem Brief der Schule. An dem Ausflug in die Moschee nahm Hannah nicht teil. „Stattdessen war meine Tochter an dem Tag in der Schule und wurde in einer anderen Klasse unterrichtet“, erklärt Jennifer H. Zusätzlich stehe in dem Schreiben, dass es einvernehmlich gewesen sei, dass ihre Tochter an keinen Ausflügen wie auch an der Klassenfahrt teilnehmen dürfe, dies sei nicht korrekt. Sie habe nie ihr Einverständnis dazu gegeben. „Vielmehr habe ich gesagt, dass ich nicht weiß, ob sich die Lage in Deutschland beruhigt oder wie ich in fünf Monaten fühle“, ergänzt die 36-Jährige. Sie habe inzwischen einen Anwalt eingeschaltet.





