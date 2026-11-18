Das Landgericht Offenburg verhandelt über die Verantwortung der Eltern nach der tödlichen Schießerei an der Waldbachschule. Vorwurf ist fahrlässige Tötung und illegaler Waffenbesitz. Details zum Tresor und zum Zeugenaussagen des Sohnes.

Das Landgericht Offenburg setzt die Aufarbeitung einer tragischen Schießerei an der Waldbachschule fort, die im Jahr 2020 zu einer Tragödie führte. Im Mittelpunkt der aktuellen Verhandlung stehen nicht der Täter selbst, sondern dessen Eltern Robert Z. und Sonja Z., die sich wegen fahrlässiger Tötung und illegalen Waffenbesitzes verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft wirft den Eltern vor, die tödliche Tatwaffe nicht ausreichend gesichert zu haben, was es ihrem damals 15-jährigen Sohn Mateja Z. ermöglichte, diese an sich zu nehmen und einen Mitschüler zu ermorden.

Zugang zum Tresor und Waffendetails im Fokus

Der Kern der Anklage bezieht sich auf die unsichere Aufbewahrung der Beretta 170 im Schlafzimmerschrank des Elternhauses. Laut Anklage bewahrte das Ehepaar diese Schusswaffe zusammen mit 81 passenden Patronen in einem Tresor auf, ohne dafür eine behördliche Erlaubnis zu besitzen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zeigten, dass der Tresor relativ klein war und sich im Schlafzimmerschrank befand. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden Beamte den Schlüssel zum Tresor unter der Matratze des Ehebetts, direkt unter der rechten Ecke am Kopfende, unmittelbar neben dem Schrank. Mit diesem gefundenen Schlüssel war der Tresor mühelos zu öffnen.

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Tathergang und gescheiterte Brandstiftung

Mateja Z. nutzte diese Sicherheitslücke am Morgen des 9. November 2023, nachdem er seiner Mutter Sonja Z. (45) etwas mitgeteilt hatte, bevor diese das Haus verließ. Sobald die Mutter gegangen war, holte er sich den versteckten Schlüssel und entnahm dem Tresor die Beretta sowie 50 Schuss Munition. Er begab sich daraufhin zur Schule, wo er seinen Mitschüler Pawlos († 15) zweimal in den Kopf schoss. Zudem versuchte er, in einem Klassenraum und im Treppenhaus Molotow-Cocktails anzuzünden, wurde jedoch von einem Vater eines anderen Kindes gestoppt, wodurch die Gefahr für die verschanzten Schüler und Lehrer gebannt wurde.

Prozessunterbrechung und anstehende Zeugenvernehmung

Das Verfahren gegen die Eltern hatte bereits im April begonnen, musste jedoch vorübergehend unterbrochen werden. Der Grund dafür war, dass der inzwischen volljährige Mateja Z. ursprünglich nicht als Zeuge aussagen wollte, obwohl dies zunächst angekündigt worden war. Sein Anwalt konnte die zuvor festgelegten Terminvorschläge nicht wahrnehmen. Nun steht die Vernehmung des Sohnes als entscheidender Zeuge an, der über den Zugang zur Waffe und die Absichten seiner Eltern berichten soll. Sein Vater Robert Z. (45) hatte sich im ersten Prozessauftakt bereits durch eine Erklärung seines Anwalts geäußert.

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Verteidigung und historische Kontexte der Waffe

In der Verteidigung wurde vorgetragen, dass die Waffe ein persönliches Erinnerungsstück des Großvaters von Robert Z. war. Die Familie betonte, dass nur Robert Z. das genaue Versteck des Schlüssels zum Tresor kannte, was impliziert, dass er keine weiteren Personen über den Zugang informiert hatte. Diese Aussage dient der Abwehr des Vorwurfs der groben Fahrlässigkeit bei der Sicherung der Schusswaffe. Die Staatsanwaltschaft steht dieser Darstellung jedoch kritisch gegenüber, da sie die Existenz der Waffe und der Munition ohne Erlaubnis als illegal ansieht und die Sicherungsmaßnahmen als unzureichend für den Schutz Minderjähriger bewertet.

Rechtsprechung und gesellschaftliche Resonanz

Mateja Z. wurde im Hauptverfahren bereits wegen Mordes zu acht Jahren und neun Monaten Jugendstrafe verurteilt. Die Fortsetzung des Prozesses gegen die Eltern findet in einem Klima großer öffentlicher Betroffenheit statt, was sich beispielsweise an den Kerzen und Blumen vor dem Eingang der Waldbachschule zeigt, wo der 15-jährige Pawlos starb. Die Entscheidung des Gerichts wird nicht nur über das Schicksal der Eltern entscheiden, sondern auch Signalwirkung für die Verantwortung der Eltern bei der Aufbewahrung von Waffen in privaten Haushalten haben. Die vollständige Aufklärung des Tathergangs und der Vorwürfe bleibt somit eine zentrale Aufgabe der justiziellen Aufarbeitung dieses Falles.