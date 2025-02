Elton vs. Franziska van Almsick: Schlagfertigkeiten und Demütigung in 'Wer weiß denn sowas?'

In der Quizshow „Wer weiß denn sowas?“ sorgte ein Schlagfertiger Spruch von Elton für Erheiterung, doch er wurde prompt von Gast Franziska van Almsick gedemütigt. Die ehemalige Schwimmerin konterte Eltons Vermutung mit einem augenzwinkernden Kommentar, das das Publikum zum Lachen brachte.

Am 20. November waren die ehemaligen Profi-Schwimmerinnen Franziska van Almsick und Kristin Otto zu Gast in der beliebten Quizshow „Wer weiß denn sowas?“. Während der Show sorgte ein Schlagfertiger Spruch von Elton für Erheiterung, doch er wurde prompt von dem Gast gedemütigt. Elton bildete ein Team mit Franziska van Almsick und musste sich gleich zu Beginn einer schwierigen Frage stellen.

Die Herausforderung lautete: A: Verbrennt ein Teilnehmer während eines Ironman-MarathonsC: Zusätzlich benötigt eine schwangere Frau innerhalb von 40 Wochen 50.000 Kilokalorien. Elton vermutete die Antwort C und fragte Van Almsick nach ihrem Bauchgefühl. Die Sportlerin antwortete mit einem Schlagfertigen Spruch: „50.000 Kilokalorien ist ein Fernsehabend.“ Das Publikum reagierte mit verhaltenem Lachen, während Elton plötzlich sprachlos wurde. Doch Van Almsick legte nach, näherte sich ihm und sagte mit einem Grinsen: „Sie sind ja auch ein Fernsehabend.“ Elton nahm es gelassen und lachte mit. Am Ende entschieden sich beide für Antwort C – und lagen damit richtig. Die Quizshow „Wer weiß denn sowas?“ läuft von Montag bis Freitag um 18:45 Uhr auf Das Erste. Alle Episoden sind zudem für einen Monat in der ARD-Mediathek abrufbar.





