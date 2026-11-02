Elumeo SE: Hauptversammlung 2026 - Termine, Stimmrechte und Anmeldung

Wichtige Infos zur HV der Elumeo SE am 11. August 2026. Frist zur Anmeldung ist der 3. Dezember 2026. Nachweisstichtag: 18. November 2026. 6,77 Millionen Stimmrechte.

Die elumeo SE mit Sitz in Bergisch Gladbach hat die Rahmenbedingungen für ihre anstehende Hauptversammlung festgelegt. Das Unternehmen gibt an, zum Zeitpunkt der Einberufung genau 6.777.420 nennbetragslose Stückaktien auf den Inhaber ausgegeben zu haben. Jede dieser Aktien gewährt dem Inhaber ein einzelnes Stimmrecht, was einer Gesamtzahl von 6.777.420 Stimmrecht en entspricht.

Stimmrecht und Aktienbestand im Überblick

Die elumeo SE bestätigt in ihrer Bekanntmachung, dass sie zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien hält. Dies bedeutet, dass alle ausgegebenen Titel aktiv am Geschehen teilnehmen können. Die klare Zuordnung eines Stimmrechts pro Aktie sorgt für eine transparente und verlässliche Struktur der Entscheidungsfindung auf der Versammlung. Interessierte Aktionäre sollten diese Basisdaten für ihre Planung nutzen, um den eigenen Einfluss auf die Beschlüsse zu kalkulieren.

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Die Gesellschaft setzt auf eine reine Struktur ohne Blockbesitz durch eigene Aktien. Dies unterstreicht die Unabhängigkeit der Entscheidungen, die auf der Hauptversammlung getroffen werden. Jeder Inhaber der 6.777.420 Stückaktien verfügt theoretisch über die gleiche Macht wie jeder andere. Diese Gleichstellung ist ein zentrales Element der corporate governance in Deutschland und wird hier streng eingehalten.

Anforderungen und Nachweisstichtag definiert

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung der elumeo SE und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Versammlung rechtzeitig angemeldet und ihre Berechtigung nachgewiesen haben. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung beziehen. Dieser relevante Nachweisstichtag ist Mittwoch, der 18. November 2026, um 24:00 Uhr (MEZ).

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Dieser spezielle Stichtag entspricht § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG und § 19 Abs. 2 der Satzung in der Fassung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 11. August 2026. Der Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache erstellt sein und gemäß § 67c Absatz 3 AktG durch den Letztintermediär erfolgen. Nur wer diesen Nachweis erbringt, gilt im Verhältnis zur Gesellschaft als berechtigt, an der Versammlung teilzunehmen.

Fristen für Anmeldung und Kontaktadressen

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft in Textform gemäß § 126b BGB zugeliefert werden. Die absolute Frist dafür ist Donnerstag, den 03. Dezember 2026, um 24:00 Uhr (MEZ). Die Kommunikation sollte an folgende Adresse erfolgen: elumeo SE c/o AAA HV Management GmbH, Am Stadion 18-24, 51465 Bergisch Gladbach.

Für die Übermittlung stehen spezifische Kanäle zur Verfügung. Die Telefaxnummer lautet +49 (0) 2202 23569-11. Alternativ kann die E-Mail-Adresse elumeo2026@aaa-hv.de genutzt werden. Nach rechtzeitigem Eingang der vollständigen Unterlagen werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wird empfohlen, frühzeitig Karten beim depotführenden Institut anzufordern.

Rechtsfolgen des Stichtags und Veräußerung

Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung der Anteile nach dem 18. November 2026 ist für die Berechtigung zur Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Besitzstand zum Nachweisstichtag maßgeblich. Das bedeutet, Verkäufe nach diesem Datum haben keine Auswirkungen auf das Stimmrecht bei der Versammlung.

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Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass gemäß § 405 Absatz 3 Nr. 1 AktG ordnungswidrig handelt, wer Aktien eines anderen, zu dessen Vertretung er nicht befugt ist, ohne dessen Einwilligung zur Ausübung von Rechten in der Hauptversammlung benutzt. Ein Erwerb von Aktien der Gesellschaft nach dem Nachweisstichtag führt ebenfalls zu keinen Veränderungen bezüglich des Teilnahme- und Stimmrechts. Wer zum Stichtag noch keine Aktien besitzt, ist nicht teilnahmeberechtigt. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für eine eventuelle Dividendenberechtigung.

Vertretung durch Bevollmächtigte und Intermediäre

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung der elumeo SE teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Dies kann eine Vereinigung von Aktionären, ein Intermediär wie ein Kreditinstitut, andere von § 135 AktG erfasste Institute oder eine beliebige Person sein. Die Erteilung der Vollmacht ist sowohl vor als auch während der Hauptversammlung möglich.

Egal ob persönliche Teilnahme oder Vertretung, eine frist- und ordnungsgemäße Anmeldung sowie der Nachweis des Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag sind zwingend erforderlich. Erklärungen zur Vollmacht können gegenüber dem Bevollmächtigten oder direkt gegenüber der Gesellschaft abgegeben werden. Dies bietet Flexibilität, bindet die Aktionäre aber an die strengen gesetzlichen und satzungsrechtlichen Vorgaben des deutschen Aktiengesetzes und der SE-VO.