Elvar Örn Jonsson will zu Rhein-Neckar Löwen wechseln

Der Isländer Elvar Örn Jonsson will zum Bundesliga-Klub Rhein-Neckar Löwen wechseln. Der SC Magdeburg will seinen Titel in der Champions League verteidigen.

Der Isländer Elvar Örn Jonsson (28) will zum Bundesliga -Klub Rhein-Neckar Löwen wechseln. Der Erfolgscoach Bennet Wiegert äußert sich zum wechselwilligen Spieler. Der SC Magdeburg, der sich letzte Woche zum Deutschen Meister gekrönt hat, will seinen Titel in zwei Wochen in der Champions League in Köln verteidigen.

Jonsson kam erst letztes Jahr aus Melsungen zum SC Magdeburg und absolvierte seitdem 29 HBL-Spiele (50 Tore). Wiegert sagt, dass es bei den Gesprächen mit Jonsson nicht um Spielzeit ging, sondern um seine Rolle. Jonsson möchte vermehrt im Angriff spielen, aber sein Abgang ist nach Informationen der Redaktion beschlossene Sache. Sein Ersatz ist bereits mit dem französischen Vize-Weltmeister Thibaud Briet (26) gefunden.

Wiegert gibt zu, dass im Leistungssport Spieler manchmal andere Vorstellungen von ihrer Zukunft haben und dass es im Handball viele Beispiele dafür gibt, dass Wege sich unterschiedlich entwickeln. Jonsson hat die Chance auf eine Rückkehr zum SC Magdeburg, wie zum Beispiel Albin Lagergren (33)





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