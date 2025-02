Elversberg besiegt Fürth klar

Der SV Elversberg hat in der 2. Fußball-Bundesliga die SpVgg Greuther Fürth mit 2:0 besiegt. Fisnik Asllani und Carlo Sickinger sorgten für die Tore des Heimteams.

Die SpVgg Greuther Fürth hat in der 2. Fußball -Bundesliga einen Rückschlag erlitten. Nach zwei Sieg en in Folge unterlagen die Franken beim SV Elversberg mit 0:2 (0:2). Für Elversberg erzielten Fisnik Asllani bereits in der 6. Minute mit seinem zwölften Saisontreffer und Carlo Sickinger kurz vor der Halbzeitpause das 2:0. Die Fürther Mannschaft von Trainer Jan Siewert konnte ihre Chancen nicht nutzen und blieb mit 26 Punkten im Tabellenmittelfeld.

Elversberg mischt mit 35 Punkten weiter oben mit. Gleich der erste Angriff der Elversberger brachte die Führung. Tom Zimmerschied hatte viel Raum auf der linken Seite und legte den Ball präzise in die Mitte. Asllani schob ein. Kurz darauf hätte der von der TSG Hoffenheim ausgeliehene Stürmer nachlegen können, scheiterte aber ebenso wie später Muhammed Damar am Fürther Torwart Nahuel Noll. Die Fürther kombinierten bisweilen gefällig, agierten aber im gegnerischen Strafraum zu umständlich. Elversberg zeigte dagegen die nötige Konsequenz, wie bei Sickingers Flachschuss aus rund 20 Metern ins Eck. Elversberg mischt mit 35 Punkten weiter oben mit, während die Fürther mit 26 Punkten im Tabellenmittelfeld verharren. Die Mannschaft von Trainer Jan Siewert zeigte zwar gute Kombinationen, konnte aber in der Offensive nicht die nötige Durchschlagskraft demonstrieren. Für Elversberg war es nach dem 1:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern bereits der zweite Sieg im neuen Jahr. Trainer Horst Steffen zeigte sich nach dem Spiel zufrieden mit der Leistung seines Teams. „Wir haben heute gezeigt, dass wir auch gegen starke Gegner gewinnen können“, sagte Steffen. „Das Team war von Anfang an konzentriert und hat den Gegner immer im Griff gehabt.“ Trainer Jan Siewert hingegen war enttäuscht von der Leistung seiner Mannschaft. „Wir haben einfach nicht gut genug gespielt“, sagte Siewert. „Wir haben zu viele Chancen vergeben und waren im Abschluss zu unsicher.“





