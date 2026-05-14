Elvis Cheng von Xpeng spricht über Suche nach Standort in Europa und mögliche Beteiligung an VW

Elvis Cheng, Managing Director für Nordosteuropa bei Xpeng, hat auf dem 'Future of the Car'-Gipfel der Financial Times in London gesagt, dass man mit anderen Unternehmen diskutieren wird, um einen Standort in Europa zu finden. VW hat jedoch nicht unmittelbar auf eine Nachfrage der Zeitung zur Stellungnahme reagiert. VW hat im Jahr 2023 für eine Beteiligung von 5 Prozent an Xpeng 700 Millionen US-Dollar investiert, und diese Vereinbarung umfasst auch die gemeinsame Entwicklung von Elektroautos in China.

Elvis Cheng , Managing Director für Nordosteuropa bei Xpeng , hat auf dem 'Future of the Car'-Gipfel der Financial Times in London gesagt, dass man mit anderen Unternehmen diskutieren wird, um einen Standort in Europa zu finden.

VW hat jedoch nicht unmittelbar auf eine Nachfrage der Zeitung zur Stellungnahme reagiert. VW hat im Jahr 2023 für eine Beteiligung von 5 Prozent an Xpeng 700 Millionen US-Dollar investiert, und diese Vereinbarung umfasst auch die gemeinsame Entwicklung von Elektroautos in China. VW hat zuletzt erklärt, dass sie aufgrund der schwächeren Nachfrage und des zunehmenden Wettbewerbs Überkapazitäten in Europa abbauen werden. Xpeng baut seine Fahrzeuge in der Region im Werk des Auftragsfertigers Magna Steyr in Österreich.

Cheng hat jedoch gesagt, dass die Produktionslinie an ihre Kapazitätsgrenzen stößt. Xpeng denkt darüber nach, einen neuen europäischen Werk in Betracht zu ziehen, weil sie glaubt, dass nicht alle Fabriken die Anforderungen ihrer neuesten oder zukünftigen Produktanforderungen erfüllen können. VW-Werke seien 'ein bisschen alt', sagte Cheng. Die Xpeng-Aktie notierte am Donnerstag in Hongkong zeitweise 0,08 Prozent niedriger bei 62,35 HKD





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