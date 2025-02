Elyas M'Barek und Jessica beim Besuch der Berlinale: Traumpaar in eleganten Samt-Roben

Das Traumpaar Elyas M'Barek und Jessica besuchte die 75. Berlinale und strahlte bei der Eröffnungsgala in eleganten schwarzen Samt-Roben. Die beiden leben seit Jahren in New York, aber für die Berlinale machten sie einen kurzen Trip zurück nach Deutschland.

Die 75. Berlinale ist offiziell gestartet! Bei der Eröffnungsgala am Donnerstagabend kamen natürlich wieder zahlreiche Stars und Sternchen, um die Filmwelt ausgiebig zu feiern. Unter den prominenten Gästen waren auch der beliebte Fack ju Göhte-Star Elyas M'Barek (42) und seine Frau Jessica . Passend zu dem besonderen Anlass erschien das Traumpaar in eleganten schwarzen Abendroben aus Samt, die dem Paar einen perfekten Partnerlook ermöglichten.

Zudem strahlten die beiden sichtlich verliebt in die Kameras und wirkten während ihres Auftritts völlig entspannt. Es ist tatsächlich eine kleine Überraschung, dass das Traumpaar dem Filmfestival in der deutschen Hauptstadt einen Besuch abstattet. Die beiden leben heute nämlich am anderen Ende der Welt – in New York! Jessica, die im Gegensatz zu ihrem Liebsten bereits seit rund 20 Jahren in der US-amerikanischen Metropole lebt, schwärmte bezüglich ihrer Wohnsituation im Interview mit Gala: 'New York ist der perfekte Ort für uns zwei.' Der Filmstar und seine Ehefrau schweben offensichtlich im siebten Himmel. Ihre Liebe füreinander bekunden die beiden sogar regelmäßig ganz öffentlich auf Social Media. Als sie vor einigen Monaten ihren zweiten Hochzeitstag gefeiert haben, widmete der Schauspieler seiner besseren Hälfte auf Instagram eine rührende Liebeserklärung: 'Heute zwei Jahre verheiratet mit dem wundervollsten Menschen! Ich bin dankbar, dein Ehemann zu sein und dich in meinem Leben zu haben. Liebe dich über alles und jeden Tag mehr.





