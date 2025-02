Elyas M'Barek und Jessica: Ein Liebespaar und Freunde

Das Schauspielerpaar Elyas M'Barek und Jessica zeigte sich bei der Bulgari und Constantin Film Berlinale-Party als harmonisches und glückliches Paar. Im Interview mit RTL verrieten sie, dass gemeinsame Zeit, offene Kommunikation und eine enge Freundschaft die Grundlage ihres Erfolgs sind.

Elyas M'Barek (42) und seine Ehe frau Jessica haben bei der Berlinale -Party von Bulgari und Constantin Film alle Blicke auf sich gezogen. Hand in Hand präsentierten sich das Paar auf dem roten Teppich und wirkten dabei sichtlich harmonisch. In einem Interview mit RTL verrieten die beiden, was hinter ihrem Glück steckt: 'Wir machen alles zusammen', erklärte Jessica . Auch Freundschaft sei ein essenzielles Element ihrer Ehe , ergänzte Elyas: 'Wir sind ein Liebespaar und Freunde.

' Dass diese Verbindung funktioniert, hat das Paar seit seiner Hochzeit im Jahr 2022 immer wieder bewiesen. Ob Kochen, Reisen oder einfach gemeinsame Zeit, die beiden setzen auf Teamwork, um ihre Beziehung frisch zu halten. 'Wir kommunizieren offen miteinander', erklärte Jessica weiter im Gespräch, und auch dies scheint ein Schlüssel zu ihrem Erfolg zu sein. Die Chemie zwischen den beiden springt laut Beobachtern jedes Mal über, wenn sie zusammen auftreten – was sie auch an diesem Abend eindrucksvoll unter Beweis stellten. Elyas, der durch Kinohits wie Fack ju Göhte einem breiten Publikum bekannt ist, hat in der Vergangenheit stets Zurückhaltung bezüglich seines Privatlebens geübt. Umso bewundernswerter ist es, wie offen er über seine Beziehung mit Jessica spricht. Sie selbst hält sich im Rampenlicht eher im Hintergrund, scheint aber eine wichtige Stütze im Leben des Schauspielers zu sein. Das Paar verbindet somit nicht nur professionelle Gemeinsamkeiten, sondern auch ihr privates Glück – das macht sie zu einem der bodenständigsten Glamour-Paare Deutschlands





