Elye Wahi darf nach Kanada einreisen: Einsatz gegen Deutschland wahrscheinlich

Der ivorische Nationalspieler Elye Wahi kann trotz laufender Ermittlungen in Frankreich am WM-Spiel gegen die deutsche Mannschaft teilnehmen. Der ivorische Verband bestätigte die erteilten Einreisegenehmigungen. Wahi steht unter Verdacht der Spielmanipulation, wurde aber vorläufig freigelassen.

Die Posse um den ivorischen Stürmer Elye Wahi hat sich weiterentwickelt. Ursprünglich war dem Spieler die Einreise nach Kanada verweigert worden, was seinen Einsatz im WM-Spiel gegen Deutschland gefährdet hätte.

Der ivorische Fußballverband hat nun jedoch Entwarnung gegeben. Nachdem die notwendigen administrativen Dokumente und Genehmigungen vorliegen, darf Wahi die Reise nach Kanada antreten und kann weiterhin mit der Nationalmannschaft am Turnier teilnehmen. Dies bedeutet, dass sein Einsatz im Spiel gegen die deutsche Nationalmannschaft am Samstagabend sehr wahrscheinlich ist. Die positiven Nachrichten für die Elfenbeinküste kommen zu einem wichtigen Zeitpunkt, denn Wahi ist ein Schlüsselspieler im Angriff und bereits beim 1:0-Sieg gegen Ecuador in der Startelf gestanden.

Gleichzeitig bleibt die juristische Situation in Frankreich jedoch komplex. Wahi war im Mai in Marseille vorübergehend festgenommen worden, und die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts auf organisierten Betrug, organisierte Korruption im Sport, Geldwäsche und den Umgang mit Erträgen aus Straftaten. Auslöser der Ermittlungen war ein Ligue-1-Spiel zwischen OGC Nizza und dem FC Metz am 17. Mai, bei dem ungewöhnlich hohe Wetteinsätze auf eine Gelbe Karte für Wahi registriert wurden.

Die französische Liga hatte diese Auffälligkeiten an die Behörden gemeldet. Der Vorwurf: Wahi könnte die Gelbe Karte absichtlich provoziert haben, um von entsprechenden Wetten zu profitieren. Bisher gibt es jedoch keine offizielle Anklage. Wahi wurde nach seiner Vernehmung wieder auf freien Fuß gesetzt, und die Untersuchungen laufen weiter.

Der Stürmer, der bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag steht und zuletzt an OGC Nizza ausgeliehen war, befindet sich somit sowohl sportlich als auch rechtlich in einer angespannten Lage. Während er nun voraussichtlich auf dem Platz stehen wird, fallen die Entscheidungen in Frankreich weiterhin. Die ivorische Mannschaft kann auf ihre offensive Stärke hoffen, während die Diskussionen über Spielmanipulationen im Fußball erneut aufflammen.

Die kommenden Spiele werden zeigen, ob Wahi sich voll auf das Spiel konzentrieren kann oder ob die Ermittlungen ihn zusätzlich belasten. Die deutsche Nationalmannschaft steht jedenfalls vor der Aufgabe, einen Gegner zu besiegen, dessen wichtigster Angreifer trotz aller Wirren rechtzeitig einsatzbereit ist





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