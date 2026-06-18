Elye Wahi: Ivorischer Fußballverband verwehrt Einreise nach Kanada

Der ivorische Fußballverband FIF gibt bekannt, dass der Profi Elye Wahi (23) die Einreise nach Kanada verwehrt wird. Hintergrund sind Vorwürfe der Spielmanipulation.

Der ivorische Fußballverband FIF gibt bekannt, dass der Profi Elye Wahi (23) die Einreise nach Kanada verwehrt wird. Hintergrund sind Vorwürfe der Spielmanipulation . Wahi wird in den USA bleiben und dort auf die Rückkehr des Teams warten.

Der Angreifer stand in der Startelf, als Eintracht Frankfurt mit 1:0 gegen Ecuador gewann. Auch der Sportvorstand Markus Krösche und der Vorstandsprecher Axel Hellmann werden beim Spiel erwartet. Wahi war in der vergangenen Rückrunde von Eintracht Frankfurt an OGC Nizza verliehen worden und kehrt nach der WM zu Eintracht zurück. Gegen Wahi waren Vorwürfe der Spielmanipulation bekanntgeworden.

So berichtete 'The Athletic', dass Wahi wegen des Verdachts auf 'organisierten Betrug, organisierte Korruption im Sport, Umgang mit Erträgen aus Straftaten und Geldwäsche' im Mai in Frankreich kurzzeitig festgenommen wurde. Dies bestätigte die Staatsanwaltschaft Marseille: Der betreffende Spieler 'wurde nach seiner Vernehmung im Polizeigewahrsam wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

' Konkret soll es bei Wahi um ein französisches Erstliga-Spiel am 17. Mai gehen, berichtete 'The Athletic'. Wahi steht demnach unter Verdacht, beim Duell mit dem FC Metz absichtlich eine Gelbe Karte kassiert zu haben. Die französische Fußballliga teilte mit, dass ihr mit Blick auf das Spiel untypische Vorgänge bei internationalen Sportwetten gemeldet worden seien.

Ungewöhnlich viel sei auf eine Verwarnung von Wahi gesetzt worden. Die Liga schaltete die französische Justiz ein. Der Verband der Elfenbeinküste bemerkte dazu, er habe Kenntnis von den Berichten genommen, betonte gleichzeitig aber: 'In dieser besonders heiklen Zeit spricht die FIF dem Spieler die volle Unterstützung aus und bekräftigt ihr Vertrauen in ihn. Elye Wahi bleibt ein wichtiger Bestandteil der ivorischen Nationalmannschaft.





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