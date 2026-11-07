EM-Cyclocross: UCI kippt Sieg von Marie Schreiber nach Zielsprint-Kontroverse

Die UCI streicht den Sieg von Marie Schreiber bei der EM in Holland. Lucinda Brand wird nachträglich zur Europameisterin erklärt. Schreiber boykottiert die Siegerehrung.

Marie Schreiber verliert den Titel bei der Cyclocross-Europameisterschaft in Holland nach einer umstrittenen Jury-Entscheidung. Die Luxemburgerin musste sich nachträglich mit Platz zwei begnügen. Lucinda Brand erhält den Europameistertitel zugesprochen.

Jury-Entscheidung im Zielsprint ändert Ergebnis

Die Jury greift nach dem Rennen ein und stufte Marie Schreiber zurück. Ein angeblicher Regelverstoß im Zielsprint ist die Begründung. Schreiber soll Lucinda Brand behindert haben. Die Entscheidung kam ohne vorherigen Protest des holländischen Teams.

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Lucinda Brand wird nun zur Europameisterin erklärt. Es ist der zweite Titel für die 37-Jährige. Die Luxemburgerin hatte zunächst über den Sieg gefeiert. Der Zielsprint war das Herzstück des Rennens.

Die Rückstufung auf Rang zwei ist für viele überraschend. Die UCI und die UEC stehen für sauberen Sport. Diesem Prinzip wird hier widersprochen. Die Diskussionen darüber sind bereits heftig.

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Schreiber reagiert wütend und verweigert Podiumsauftritt

Marie Schreiber reagiert empört auf die Urteile der Schiedsrichter. Sie nennt die Handlung respektlos. Tränen in den Augen macht sie ihre Frustration deutlich. Der größte Erfolg ihrer Karriere wird ihr gestohlen. Fairness ist für sie nicht mehr gegeben.

Die Luxemburgerin erklärt, dass der Sport fair sein muss. Doch genau das sei hier nicht der Fall. Sie fühlt sich ungerecht behandelt. Die Organisation zeigt sich ihrer Ansicht nach unwürdig. Schreiber bleibt stur.

Ihre Trainerin Sanne Cant rät von einem Podiumsauftritt ab. Schreiber folgte diesem Rat. Sie lässt die Silbermedaille liegen. Es gibt kein Foto auf dem Siegerpodest. Sanne Cant mahnt, sich nicht so behandeln zu lassen. Schreiber schulde der Jury nichts.

Sportliche Details und Pulsanzeige im Finale

Marie Schreiber schildert ihre Sicht des Sprintes. Es war ein Kampf nach 50 Minuten harter Arbeit. Der Puls lag bei 190 Schlägen pro Minute. Dies zeigt die physische极限 des Rennens.

Die Luxemburgerin fuhr nur leicht nach links. Jeder, der Radrennen verfolgt, kennt diese Taktik. Im Sprint ist dies eine normale Bewegung. Sie hat die Tür nicht zugemacht. Jeder Fachmann wird das bestätigen.

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Lucinda Brand feiert ihren Sieg auf dem Podium. Sie hält die Goldmedaille in den Händen. Der Titel ist ihre Belohnung. Schreiber bleibt auf der Strecke. Die Emotionen sind groß.

Konsequenzen für den weiteren Wettbewerb

Die Entscheidung der Jury hat große Wellen geschlagen. Es ist unklar, wie sich das auf die Stimmung auswirkt. Fans und Experten diskutieren hitzig. Die Fairness des Systems ist in Frage gestellt.

Marie Schreiber bleibt bei ihrer Haltung. Sie will sich nicht ergeben. Der Vorfall wird sie noch lange begleiten. Der bittere Beigeschmack bleibt. Die Cyclocross-Szene ist gespalten.

Lucinda Brand darf nun als Meisterin feiern. Es ist ein historischer Moment für sie. Schreiber bleibt die Enttäuschung. Die Ungerechtigkeit nagt an ihr. Die Medien berichten ausführlich. Die Debatte ist noch nicht beendet.