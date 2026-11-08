EM-Quali: DHB-Nationalmannschaft tritt gegen die Slowakei an

Deutschlands Handballnationalmannschaft strebt im EM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei den nächsten Sieg an. Bundestrainer Alfred Gislason fordert Defensivstabilität vor der WM 2026.

Die deutsche Handballnationalmannschaft steht am kommenden Sonntag im Rahmen der Qualifikation zur Europameisterschaft vor einer entscheidenden Begegnung. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason trifft in der slowakischen Stadt Presov auf die Auswahl des Gastgebers. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf dem notwendigen Sieg, sondern auch auf der Korrektur taktischer Schwachstellen, insbesondere im defensiven Bereich. Für die Spieler ist dieses Duell die letzte Pflichtaufgabe vor der anstehenden Heim-Weltmeisterschaft 2026, was die emotionale und sportliche Motivation weiter erhöht.

Anpfiff und kostenlose Übertragungsmöglichkeiten

Der Anwurf des wichtigen Quali-Spiels in der Tatran Handball Arena ist um 18 Uhr angesetzt. Obwohl das Match nicht im klassischen Free-TV ausgestrahlt wird, steht den Fans eine Vielzahl kostenfreier Digitalplattformen zur Verfügung. Die Übertragung erfolgt gratis in der ARD-Mediathek, auf der Website sportschau.de sowie im kostenlosen Livestream über die Streaming-Plattform Joyn. Diese breiten Zugänge ermöglichen es allen Interessierten, das Geschehen in Presov nahtlos und ohne zusätzliche Kosten zu verfolgen. Die technische Infrastruktur gewährleistet somit einen barrierefreien Zugang für die deutschen Anhänger.

Also read Handball-Nationalmannschaft trifft in EM-Qualifikation auf die Slowakei

Verteidigung als zentrales Verbesserungsfeld

Bundestrainer Alfred Gislason äußerte sich nach dem souveränen Erfolg gegen Belgien kritisch zur defensive Leistung. Er lobte zwar das Angriffsverhalten, das viele Tore ermöglichte, kritisierte jedoch die hohe Anzahl kassierter Siebenmeter, besonders in der ersten Halbzeit. Auch der Erfahrungsträger Marko Grgic betonte, dass an der Defensive noch gearbeitet werden muss. Die Spielergruppe hat sich seit rund einem halben Jahr kaum gesehen, was Zeit für das Zusammenspiel erfordert. Gislason erwartet von der Abwehr eine deutliche Leistungssteigerung, um die neuen Schwachstellen vor dem nächsten Aufeinandertreffen zu beseitigen.

Advertisement

Rolle vor der WM und Spielerperspektiven

Jeder Spieler in der DHB-Auswahl versteht das kommende Spiel gegen die Slowakei als persönliche Visitenkarte. Da die Weltmeisterschaft 2026 auf deutschem Boden stattfindet, ist jeder Kaderplatz begehrt. Rechtsaußen Lukas Zerbe erklärte nach dem Belgien-Spiel, dass der Spaß am Spiel groß sei und die zwei Punkte mitgenommen wurden. Gleichzeitig räumte er ein, dass die junge Truppe noch wachsen muss. Diese Reife ist entscheidend, um gegen härtere Gegner in der Endrunde bestehen zu können. Die Motivation der Akteure ist daher hoch, sich dem Trainerstab positiv zu zeigen.

Ausgangsposition und Favoritenstatus des DHB

Trotz der genannten Defizite gilt die DHB-Auswahl als klarer Favorit für das kommende Duell. Die slowakische Mannschaft startete schwach in die EM-Qualifikation, da sie beim Auftakt gegen Italien mit 32:34 unterlag. Dieser Sieg der italienischen Auswahl unter Bob Hanning zeigt, dass das slowakische Team noch Verbesserungspotenzial hat. Der DHB nutzt diesen Kontrast, um die eigene Taktik zu schärfen. Die deutsche Mannschaft möchte aus der aktuellen Schwäche im Abwehrverhalten lernen und diese Lücke im nächsten Spiel schließen. Die Atmosphäre in Presov verspricht dabei eine hohe Intensität, da die Slowaken vor heimischem Publikum punkten möchten.