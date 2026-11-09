Ema Klinec beendet Karriere als beste Skispringerin

Ema Klinec beendet ihre Karriere. Die Weltmeisterin und Rekordhalterin hört zwei Wochen vor Saisonstart in Lillehammer auf.

Die 28-jährige slowenische Skispringerin Ema Klinec beendet ihre aktive Laufbahn. Dieses überraschende Signal kommt nur zwei Wochen vor dem Beginn der neuen Weltcup-Saison. Am 20. November startet der Wettbewerb in Lillehammer in Norwegen. Klinec wird dabei nicht am Start stehen.

Sie gilt als die beste Skispringerin des vergangenen Sommers. Bereits in diesem Jahr wurde sie slowenische Meisterin. Dennoch wählt sie diesen Zeitpunkt für den Rücktritt aus dem Spitzensport. Dies stellt einen Paukenschlag in der internationalen Skisprung-Community dar.

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Historischer Rekord in Vikersund und Weltmeistertitel

Ema Klinec ist eine Pionierin im Skispringen, insbesondere im Fliegen. Im Jahr 2023 wurde sie zur ersten Springerin, die über 200 Meter flog. Auf der Schanze Monsterbakken in Vikersund erreichte sie eine Weite von 226 Metern. Dies war zu dem Zeitpunkt ein offizieller Weltrekord.

Ihren größten Erfolg feierte sie im Jahr 2021. Bei der Weltmeisterschaft in Oberstdorf gewann sie die Goldmedaille auf der Normalschanze. Im selben Jahr errang sie mit dem slowenischen Team die Silbermedaille.

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Zwei weitere Medaillen folgten bei den Weltmeisterschaften 2023 und 2025. Dabei gewann sie jeweils Silber und Bronze im Mixed-Team. Die Schanze in Vikersund hat für Klinec eine besondere Bedeutung. Sie freut sich darüber, mit diesem Sprung gezeigt zu haben, welche Leistungen Frauen auf der Großschanze erzielen können.

Gesundheitliche Hürden und Comeback-Versuch

Der vergangene Winter war für Klinec von gesundheitlichen Problemen geprägt. Nach einer Zahnoperation entwickelte sich ein schwerer Infekt. Sie verbrachte knapp zwei Wochen im Krankenhaus. Aufgrund dieser Erkrankung musste sie auf die Olympischen Winterspiele in Predazzo verzichten.

Trotz dieser Rückschläge kämpfte sie sich im Sommer wieder an die Spitze zurück. In Klingenthal in Sachsen gewann sie den Sommer-Grand-Prix. Klinec berichtete, dass sie überglücklich war, ihr volles Potenzial noch einmal abrufen zu können. Jetzt ist jedoch überraschend Schluss.

Entscheidung und Ausblick auf die neue Saison

Am Montag verkündete Klinec in einer Pressemitteilung ihren Rücktritt. Sie gab an, lange über diesen Schritt nachgedacht zu haben. Schon vor zwei Jahren hatte sie ein Karriereende in Betracht gezogen, entschied sich damals aber für den Weiterbetrieb. Jetzt sieht sie die Angelegenheit als endgültig abgeschlossen an.

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Klinec reflektiert über ihre Reise im Sport. Sie hätte sich am Anfang nie vorstellen können, wohin sie den Weg führen würde. Besonders freut sie sich darüber, dass Mädchen heute schon bei ihren ersten Sprüngen vom Fliegen träumen können.

Auswirkungen auf den Weltcup-Start in Norwegen

Die neue Weltcup-Saison beginnt am 20. November in Lillehammer. Der erste Wettbewerb ist als Mixed-Wettbewerb konzipiert. Normalerweise sind solche Wettbewerbe stark von den Top-Atletinnen der Szene geprägt.

Das Fehlen von Ema Klinec fällt in diesen Wettbewerb ins Gewicht. Sie ist eine der wenigen Sportlerinnen, die den 200-Meter-Marke in offiziellen Wettkämpfen durchbrochen hat. Ihre Abwesenheit verändert die Dynamik im Feld der Teilnehmerinnen. Der Start in Norwegen wird ohne ihre Präsenz stattfinden.