Emanuel Raasch, Former German Bicycle Racer, Dies at 70

The news text discusses the passing of Emanuel Raasch, a former German bicycle racer who was known for his success in sprint events. He passed away at the age of 70, despite living with a second heart that supported his failing first heart. Raasch was a three-time sprint world champion and had a close rivalry with other top racers of the time.

Große Trauer in der Radsportwelt! Wieder ist einer der besten Fahrer der Welt von uns gegangen. Der frühere Bahnradsprinter Emanuel Raasch ist tot! Er wurde nur 70 Jahre alt.

Der Berliner, in Burg bei Magdeburg geboren, litt nach BILD-Informationen an Herzproblemen, lebte seit Anfang Mai mit einer Art zweitem Herzen, das sein Herz von Außen unterstützte. Doch das rettete ihn nicht mehr. Sein größtes Rennen hat er nun verloren. Raasch war im Sprint der „Ewige Zweite“, wurde 1977 bis 1979 dreimal Vizeweltmeister im Sprint hinter Jürgen Geschke (82), Anton Tkac (†71/CSSR) und Lutz Heßlich (67).

Der Doppel-Olympiasieger zu BILD: „Erst der Dicke, dann Emu, da wird mir mulmig ums Herz. Ich habe zwei Freunde verloren, die mir sehr wichtig waren und mich einen Großteil meines Lebens begleitet haben, mit vielen schönen Episoden und Kämpfen. Wenn man lange verheiratet ist, tut es genauso weh.

“ DDR-Podest bei der Bahnrad-WM 1979 in Amsterdam. Weltmeister Lutz Heßlich (67/M.), Silber-Gewinner Emanuel Raasch (l. ) und der Dritte, Christian Drescher (68) Vor eineinhalb Jahren war schon Heßlichs zweiter Hauptkonkurrent, Michael Hübner (65), Spitzname „Der Dicke“, gestorben. Vor allem diese drei dominierten in den 70er und 80er Jahren die Sprintwelt.

Neben den drei WM-Silbermedaillen holte Raasch auch zweimal Bronze: 1975 und 1982 im 1000 m Zeitfahren. Einmal stand er dann doch ganz oben. Nach der Wende wurde er 1991 in Stuttgart Weltmeister im Tandem mit Eyk Pokorny (56). Diese Disziplin gibt es längst nicht mehr.

Pokorny zu BILD: „Unsere Idole sterben weg. Ich wusste von seiner Herzgeschichte. Ich bin todtraurig. Ich behalte die ganzen schönen Erinnerungen im Kopf.

Ich habe an ihn nur tolle Erinnerungen, das Trainieren mit ihm hat viel Spaß gemacht. Bei meinem 50. Geburtstag waren sie alle da. Nun sind zwei tot.

Das ist bitter.

“ Nach seinem Karriereende 1995 arbeitete Raasch als Trainer, am längsten mit Robert Förstemann (40), Weltmeister 2010 und Olympia-Dritter 2012 im Teamsprint. Der Berliner zu BILD: „Noch vor kurzem habe ich ihn im Fitnessstudio getroffen. Wir haben 15 Jahre zusammengearbeitet. Ich wusste, dass er 2023 schon Herzprobleme hatte, aber er überspielte das, man merkte ihm nichts an.

Er war 70, sah aber aus wie 50 oder 45. Das war schon beeindruckend. Er hatte aber auch einen extremen Lebensstil. Denn er konnte vom Sport nicht lassen, stieg ins Bodybuilding ein.

Bei der Deutschen Meisterschaft 2011 und der Ostdeutschen Meisterschaft 2019 gewann er die Klasse „Body over 50“, „Körper über 50“. Zudem trat er mit Mitte 50 auch nochmal bei den Deutschen Bahnradmeisterschaften in der Sprint-Qualifikation an, und wurde nicht mal Letzter. Zwei Mann blieben hinter ihm, die seine Söhne sein konnten. Förstemann: „Er war ein Coach, der fit war.

Einem Athleten sagte er: ‚Wir fahren gemeinsam und wenn ich schneller bin als du, trainiere ich dich nicht mehr.

‘ Er war schneller und die Karriere des Sportlers war zu Ende. ” Auch Heßlich kennt viele Geschichten über Raasch.

„Olympia-Qualifikation für 1980, die DDR-Hallenmeisterschaft. Es stand nach Läufen: 1:1, der dritte war ein totes Rennen (beide Fahrer zeitgleich im Ziel – d. Red. ).

Erst im vierten Lauf verlor er. Ich sah, wie er im Training auf der Bahn an einer bestimmten Stelle eine erlaubte Welle trainierte, die er gegen mich fahren und mich so aus dem Tritt bringen wollte. Da trat ich eine Kurve eher an und er hatte keine Chance.

“ So fehlt in Raaschs Bilanz die ersehnte Olympia-Teilnahme. 1976 war Jürgen Geschke (82) zu stark, 1980 und 1988 Heßlich. 1984 boykottierte die DDR die Spiele in Los Angeles und 1992 war Tandem nicht olympisch. Damals durfte jeweils nur ein Fahrer pro Nation starten. Foto: picture-alliance/dpa Bevor er Rentner wurde, arbeitete Raasch als Hallenwart im Sportforum Hohenschönhausen. Auch auf die Kinoleinwand schaffte er es, spielte 1998 eine Nebenrolle in „Lola rennt“.

Heßlich: „Wir waren nie verfeindet oder zerstritten. Wenn er rief, war ich da, und umgedreht genauso. Er war ein echter Kämpfer. ” Am 8.

Mai beim Sprintertreffen der Ex-Stars fehlte er schon. Einziger schwarzer Fleck auf seiner Weste: Mehrere seiner Sportler wurden des Dopings überführt, Barry Forde (49) aus Barbados gleich zweimal





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