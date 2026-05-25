Emeka Oduah verlässt den FC Carl Zeiss Jena und wechselt zu einem neuen Klub in der Regionalliga

Emeka Oduah, ein Offensiv-Star des FC Carl Zeiss Jena, verlässt die Thüringer und wechselt zu einem neuen Klub in der Regionalliga. Oduah, der zuletzt in guter Form war und zehn Tore in 30 Spielen erzielte, hatte seine Differenzen mit dem Trainer Volkan Uluc und entschied sich für einen Trainerwechsel. Oduah betont, dass er auf sein Bauchgefühl hören wird und sich für einen neuen Klub entscheidet, wo er sich wohlfühlt.

Nun auch doch! Direkt nach dem emotionalen 1:0-Sieg im Thüringenpokal gegen Meuselwitz versicherte Emeka Oduah noch optimistisch, dass der FC Carl Zeiss Jena im Rennen um seine Zukunft sei.

Jetzt herrscht Gewissheit: Der Offensiv-Star verlässt die Thüringer! Damit verliert der FCC ausgerechnet jetzt eine echte Waffe im Sturm, deren Formkurve zuletzt steil nach oben zeigte. gewechselt, nachdem er dort seinen Vertrag vorzeitig aufgelöst hatte. Ex-Trainer Volkan Uluc lotste ihn an die Saale, war in der Hinrunde aber alles andere als zufrieden mit dem Angreifer. Oduah blickt dennoch ohne Groll zurück: "Wir hatten unsere Differenzen und ich habe Entscheidungen hinterfragt.

Aber er ist ein super Trainer. Der spätere Trainerwechsel spielte keine Rolle.

". Es ist der nächste Knick in einer ohnehin bewegten Karriere. Einst stand der Stürmer beim VfL Osnabrück im Kader der 2. und 3. Liga, wurde dann aber durch eine schwere Verletzung ausgebremst und aussortiert.

In Jena fand er zu alter Stärke zurück: starke zehn Tore in 30 Spielen, besonders nach der Winterpause blühte er richtig auf.

"Ich war erst draußen, aber dann kam der Spielfluss zurück", sagt Oduah. Wie geht es nun weiter? Den Torjäger zieht es wohl innerhalb der Regionalliga weiter. Bei seiner Entscheidung hört er diesmal besonders auf sein Bauchgefühl: "Ich war drei Jahre draußen, ein weiteres Jahr Regionalliga würde mir vielleicht gar nicht schaden.

Ich schaue einfach, was für mich passt. Ich habe nicht vergessen, dass ich damals mit Emden zu schnell gehandelt habe und mich dort nicht wohlgefühlt habe.

". Für seinen neuen Klub hat er eine klare Botschaft: "Ich entscheide danach, wo ich mich wohlfühle. Ich bin Fußballer und habe zwei Stunden Training am Tag. Die anderen 22 Stunden müssen aber eben auch stimmen.





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