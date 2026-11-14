Emil Forsberg beendet Schweden-Karriere, bleibt aber den Red Bulls treu

Emil Forsberg verabschiedet sich nach 92 Länderspielen aus der schwedischen Nationalelf. Sein Klub New York Red Bulls verlängerte den Vertrag vorerst für ein halbes Jahr.

Emil Forsberg beendete am Samstag seinen Einsatz im schwedischen Nationaltrikot und verabschiedete sich damit nach 92 Länderspielen offiziell aus der schwedischen Nationalmannschaft. Der 35-jährige Offensiv-Star trat zum Abschied gegen Bosnien-Herzegowina an und bekam auf der großen Bühne im Stockholmer Vorort Solna gebührend Abschied gewidmet. Obwohl die Ära im Trikot mit dem gelben Kreuz für ihn endet, muss er den Fußballsport nicht verlassen, da sein Vereinskarriere-Kapitel in einer besonderen Saison noch lange nicht zu Ende ist.

Schwedische Nationalmannschaft Karrierende

Emil Forsberg etablierte sich als einer der herausragenden Akteure im schwedischen Fußball und steht in einer Traditionslinie mit legends wie Henrik Larsson, Freddie Ljungberg oder Zlatan Ibrahimović. Während seiner Zeit in der Nationalelf qualifizierte sich Schweden 2016 und 2021 für zwei Europameisterschaften. Bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland erzielte er das entscheidende Tor im Achtelfinale gegen die Schweiz mit einem 1:0-Sieg, ehe man im Viertelfinale das Aus erlebte. Sein letztes Länderspiel vor dieser offiziellen Verabschiedung absolvierte er vor knapp einem Jahr bei einem 1:1-Unentschieden gegen Slowenien.

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Neue Strategie Trainer Graham Potter

Der schwedische Auswahltrainer Graham Potter setzte nach dem Spiel gegen Slowenien vermehrt auf jüngere Spieler in der Defensive und im Mittelfeld. Diese strategische Neuausrichtung führte dazu, dass der dribbelstarke Mittelfeldspieler im Juni das Ende seiner Karriere in der Nationalelf verkündete. Die Entscheidung markiert den Abschluss einer bedeutenden Ära für die nordische Elf, die nun den Fokus auf frische Talente legt, während Forsberg seine Energie ganz auf den Verein in den USA konzentrieren kann.

Vertragsverlängerung New York Red Bulls

Im Verein hat Emil Forsberg seine Leidenschaft für den Sport jedoch noch nicht genug gestillt. Sein Klub New York Red Bulls verlängerte den am 31. Dezember auslaufenden Vertrag vorerst nur um ein halbes Jahr. Hintergrund dieser kurzfristigen Verlängerung ist die Umstellung der Major League Soccer (MLS) auf einen neuen Spielplan. Bisher fand die Saison von März bis November ohne echte Sommerpause statt, doch die Amerikaner passen ihren Kalender nun an den europäischen Rhythmus an.

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Umstellung Spielplan MLS Sprint Season

Diese strukturelle Änderung bedeutet, dass die neue reguläre Spielserie im Juli 2027 startet und inklusive Weihnachtspause im Mai 2028 endet. Um die Spieler nicht für die folgende halbe Zeit in der Luft schweben zu lassen, führte die Liga die sogenannte Sprint Season ein. Dabei bestreiten die Teams innerhalb ihrer Conferences insgesamt 14 Matches. Die acht besten Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs und spielen unter anderem die Startplätze für die amerikanische Champions League 2028 aus.

Emil Forsberg, der in drei Jahren und 96 Spielen im Big Apple 29 Tore erzielte, soll den New York Red Bulls unbedingt dabei helfen, in dieser neuen Phase erfolgreich zu sein. Die Kombination aus seiner Erfahrung und der neuen Turnierstruktur bietet die Chance, auch in der kommenden Übergangsphase individuelle und teambezogene Ziele zu erreichen, während er seine nationale Laufbahn in Stockholm mit der gebührenden Ehre beschließt.