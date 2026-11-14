Emil Forsberg beendet schwedische Nationalmannschaft Karriere

Emil Forsberg verabschiedet sich nach 92 Spielen von der schwedischen Nationalelf. Sein Vertrag bei den New York Red Bulls wurde bis 2028 verlängert.

Die Ära von Emil Forsberg als Stammspieler der schwedischen Nationalmannschaft endet heute mit einer großen Zeremonie. Der 35-jährige Mittelfeldstar wird beim Länderspiel der Skandinavier gegen Bosnien-Herzegowina offiziell verabschiedet. Dies markiert den Abschluss seiner internationalen Karriere nach insgesamt 92 Auftritten für die schwedische Nationalelf.

Emil Forsberg verabschiedet sich von der Nationalelf

Emil Forsberg erhält rund um das Nations-League-Match im Stockholmer Vorort Solna die große Bühne für seinen Abschied. Der Mittelfeld-Spieler gilt als einer der ganz Großen im schwedischen Fußball und wird in einer Linie mit Stars wie Henrik Larsson, Freddie Ljungberg oder Zlatan Ibrahimović gesehen. Seine Leistungen waren entscheidend für die Qualifikation zu zwei Europameisterschaften im Jahr 2016 und 2021.

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Ein besonderer Moment in seiner Länderspielkarriere war das entscheidende Tor im Achtelfinale der WM 2018 in Russland gegen die Schweiz. Schweden gewann dieses Duell mit 1:0, ehe das Aus im Viertelfinale folgte. Sein letztes Spiel in der Nationalelf absolvierte Forsberg vor fast genau einem Jahr gegen Slowenien, das mit 1:1 endete.

Auswahl-Trainer Graham Potter setzt auf jüngere Spieler

Seit seinem letzten Einsatz hat sich die Strategie der Nationalelf verändert. Graham Potter, der Trainer der schwedischen Auswahl, setzte seither vermehrt auf jüngere Spieler. Emil Forsberg selbst verkündete im Juni das Ende seiner Karriere in der Nationalelf und erklärte damit sein Ausscheiden aus dem Kader.

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Doch seine Vereinskarriere läuft noch nicht zu Ende. Im Gegenteil: Sein Klub New York Red Bulls hat den zum 31. Dezember auslaufenden Vertrag mit dem Schweden verlängert. Allerdings geschah dies vorerst nur um ein halbes Jahr, um die kommende Übergangsphase im amerikanischen Fußball zu überbrücken.

Neue MLS-Saisonstruktur führt zu Sprint Season

Hintergrund der kürzeren Vertragsverlängerung ist die Umstellung des Spielplans der Major League Soccer (MLS). Bisher dauerte die Saison von März bis November ohne wirkliche Sommerpause. Die Amerikaner passen ihren Kalender nun an den europäischen Standard an.

Die neue reguläre Spielserie startet im Juli 2027 und wird inklusive Weihnachtspause im Mai 2028 enden. Um zu verhindern, dass die Spieler in der Übergangszeit nicht spielen müssen, wurde die "Sprint Season" eingeführt. Dabei treten die Teams innerhalb ihrer Conferences 14 Matches gegeneinander an.

Emil Forsberg soll New York Red Bulls zu Playoffs verhelfen

Diese kurzen Saisonphase dient dazu, die Playoffs auszuspielen. Die besten acht Mannschaften qualifizieren sich so für die K.-o.-Runde und kämpfen unter anderem um Startplätze für die amerikanische Champions League 2028. Emil Forsberg soll den New York Red Bulls dabei unbedingt mithelfen.

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Der 35-Jährige hat in drei Jahren und 96 Spielen im Big Apple bereits 29 Tore erzielt. Seine Erfahrung und sein Können sind wertvoll für die Ziele des Klubs in der neuen Struktur. Nach der kurzen "Sprint Season" wird seine Karriere dann offiziell enden, während die reguläre Saison erst 2028 beginnt.