Emil Reinert alias Emilio Piano hat mit über 55 Millionen Followern und einer halben Milliarde Videoaufrufen einen neuen Weg in der Musikbranche geebnet und live auf der Straße performt.

Der 32-jährige Emil Reinert, bekannt unter seinem Künstlernamen Emilio Piano, hat sein frühes Hobby zum globalen Beruf entwickelt und erreicht damit ein internationales Publikum, von dem viele nur träumen. Der in Frankreich geborene Pianist, der derzeit in Dubai lebt, gehört zu den bekanntesten Musikern des Internets und kann auf eine beeindruckende Reichweite zurückblicken. Mehr als 55 Millionen Menschen folgen seinem Content in den sozialen Netzwerken, wobei sein meistgeklicktes Video allein bereits mehr als eine halbe Milliarde Aufrufe verzeichnet hat. Seine Karriere ist ein Beleg dafür, wie digitale Plattformen traditionelle Musikvermittlung revolutionieren können.

Frühe Jahre und intensive Klavierausbildung in der Kindheit

Das Instrument begleitet Emil Reinert seit seinem achten Lebensjahr, nachdem sich seine Eltern dazu entschlossen hatten, ihm Klavierunterricht zu geben. Als Kind beschrieb er sich als extrem schüchtern und hatte große Schwierigkeiten, mit anderen Menschen zu sprechen, weshalb er den Wunsch nach Alleine sein hegte. In dieser Zeit konzentrierte er sich ausschließlich auf die Schule und das Üben am Klavier und besuchte als Jugendlicher niemals Partys. Um sein Handwerk zu meistern, saß er bis zu acht Stunden täglich am Klavier und übte unermüdlich. Dieser extreme Ehrgeiz legte das Fundament für seine späteren Fähigkeiten und seine professionelle Ausbildung.

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Persönlicher Aufstieg und der Umzug nach Dubai

Nach dem Schulabschluss studierte Emil Reinert klassische Musik und verdiente sich in der Anfangszeit zusätzliches Geld durch Auftritte bei klassischen Konzerten. Der Pianist reist viel und ist dabei häufig durch Dubai geflogen, was ihn dazu bewog, seinen Wohnsitz endgültig in die Stadt zu verlegen. Er wollte die klassische Musik dorthin bringen, wo auch die Menschen seiner Generation zu finden sind, und entschied sich bewusst gegen den traditionellen klassischen Konzertweg zugunsten einer modernen, viralen Präsenz. Diese strategische Entscheidung sollte sich später als entscheidend für seinen Durchbruch erweisen, da er so eine direktere Verbindung zu einem breiten, digitalen Publikum aufbauen konnte.

Ein zehnjähriger Kampf um Anerkennung vor dem viralen Erfolg

Bevor der große internationale Durchbruch gelang, vergingen zehn Jahre, in denen Emil Reinert mit seiner Internet-Tätigkeit nichts verdiente. Erst vor drei Jahren begannen die Projekte zu funktionieren, und er ging das hohe Risiko ein, seinen Nebenjobs und sein Studium hintanzustellen, um sich voll und ganz auf die Karriere im Internet zu fokussieren. Die finanziellen Unsicherheiten in dieser Phase waren groß, und er musste sich eingestehen, dass er im schlimmsten Fall auf der Straße geschlafen hätte, sollte der Plan scheitern. Trotzdem war der Plan erfolgreich, und Millionen von Menschen schauen ihm nun zu, wenn er sich an öffentlichen Plätzen auf der ganzen Welt niederlässt.

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Interaktionen mit Weltstars und direkten Fanwünschen

Ein Markenzeichen seiner Auftritte ist, dass Emil Reinert den Zuhörern vor Ort alle Songwünsche erfüllt, was ihn von vielen anderen Künstlern abhebt. Die Spanne der Fans reicht von Kleinkindern bis hin zu echten Superstars, die regelmäßig an seinem Klavier stehen. So bat zum Beispiel der Frontmann von OneRepublic, Ryan Tedder, den Pianisten im November während eines Treffens in München, das Lied "Counting Stars" zu spielen. Auch die ESC-Siegerin von 2010, Dana International, stand im März 2024 plötzlich vor seinem Klavier und fragte sichtlich aufgeregt, ob er ihren Song "Loyal to myself" spielen könne, woraufhin sie während der Performance überglücklich mitsang.

Aktuelle Lebenssituation und Balance im Berufsalltag

Der massive Erfolg und die damit verbundene Reisetätigkeit haben auch Auswirkungen auf Emils privaten Lebensrhythmus, da er vieles im Alltag zurückstellen muss. Das Klavierüben hat er auf zwei Stunden am Tag reduziert, und das Komponieren eigener Lieder kann er aktuell nicht mehr in dem Umfang verfolgen, wie er es sich ursprünglich gewünscht hätte. Trotz dieser Einschränkungen ist er mit seiner Lebenssituation überglücklich, ebenso wie seine Familie, die sehr stolz auf seine Leistungen ist. Die Entwicklung von einem schüchternen Kind in Frankreich zu einem internationalen Star in Dubai zeigt die Kraft der digitalen Vernetzung und persönliche Ausdauer.