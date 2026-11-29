Noch unter Morphium ging Emilia Clarke nach ihrer Hirnblutung auf Pressetour. Ihre Mutter blickt auf die schwere Zeit zurück.

musste nach ihren beiden lebensbedrohlichen Hirnblutungen ohne jede Reha auskommen. Das erzählte nun ihre Mutter Jenny Clarke in der Kolumne "Eden Confidential" der. Nach den Vorfällen in den Jahren 2011 und 2013 hätten die Schauspielerin und ihre Familie vergeblich nach Unterstützung gesucht.

Doch weder Krankenhäuser noch Rehazentren konnten ihnen weiterhelfen. Als Begründung wurde Folgendes angegeben: Bei der -Darstellerin seien keine schwerwiegenden Beeinträchtigungen sichtbar oder diagnostizierbar gewesen. Dabei hatten die Erkrankungen nicht nurWas passiert ist, hat unser Leben wirklich komplett verändert. Ihr Leben hat sich völlig verändert, und unser Leben als Familie hat sich völlig verändertLaut Jenny dauerte es mehrere Jahre, bis sich ihre Tochter dazu bereit fühlte, öffentlich über diese Situation zu sprechen.

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Der gesundheitliche Einschnitt habe der Schauspielerin viel abverlangt. Vor allem die erfolglose Suche nach professioneller Hilfe ist der Mutter in Erinnerung geblieben.