Emilia Clarke über Gehälter bei Game of Thrones und den Tod ihrer Figur Daenerys Targaryen

Emilia Clarke spricht im Interview mit Variety über die Gehälter der Game of Thrones-Darsteller, ihre frühe Berühmtheit und das Ende ihrer Rolle als Daenerys Targaryen. Sie relativiert Gerüchte und reflektiert über Fluch und Segen des Ruhms.

Emilia Clarke , bekannt durch ihre Rolle als Daenerys Targaryen in "Game of Thrones", gab in einem Interview mit dem Magazin "Variety" Einblicke in die Gehälter der Hauptdarsteller der Serie.

Sie widersprach Angaben, wonach die Schauspieler pro Folge 300.000 US-Dollar erhalten hätten, und nannte diese maßlos übertrieben. Clarke betonte, dass sie und ihre Kollegen bei Weitem nicht so viel verdient hätten, wie oft angenommen wurde. Sie erklärte, sie hätte sonst sogar mehrere Porsches besitzen müssen. Obwohl sie das genaue Gehalt nicht preisgab, versicherte sie, dass ihre Bezahlung dennoch so gut war, dass sie ihrer Familie finanziell helfen konnte, unter anderem indem sie die Hypothek ihrer Eltern abzahlte.

Dies spiegelte ihren finanziellen Erfolg trotz der im Vergleich zu späteren Serien produktionsbedingt begrenzten Budgets wider. Clarke sprach zusätzlich über den immensen Ruhm, den sie durch die Serie bereits in ihren Mittzwanzigern erlangte. Anfangs überwältigte sie der worldwide Fame, doch mit der Zeit lernte sie, damit umzugehen. Nach eigenen Angaben verstand sie, dass Berühmtheit vergänglich ist: Je seltener man im Fernsehen zu sehen ist, desto weniger wird man beachtet.

Diese Einsicht half ihr, den Tod ihrer Figur Daenerys Targaryen am Ende der achten Staffel zu akzeptieren, der viele Fans enttäuscht zurückließ. Clarke machte deutlich, dass sie keinen Einfluss auf die narrative Entwicklung von Daenerys hatte. Das Autorenduo David Benioff und D.B. Weiss habe sogar darauf bestanden, dass die Darsteller die Dialoge exakt so sagten, wie sie im Drehbuch standen - selbst bei kleinen Abkürzungen wie "it's" statt "it is" wurden korrigierte Aufnahmen verlangt.

So habe sie die Rolle zwar über acht Jahre verkörpert, aber nicht mitgestalten können. Diesen Umstand habe sie jedoch längst akzeptiert. In jüngerer Zeit ist Clarke in neuen Projekten zu sehen, beispielsweise in einer neuen Serie, bei der sie sich während Dreharbeiten zu Sexszenen eine Rippe verletzte. Dies zeigt, dass sie trotz des Endes von "Game of Thrones" weiterhin aktiv und bereit ist, körperliche Herausforderungen für ihre Arbeit anzunehmen.

Insgesamt vermittelt das Interview ein Bild einer Schauspielerin, die sowohl finanziell als auch emotional eine realistische Perspektive auf die Schattenseiten und Vergänglichkeit des Ruhms entwickelt hat und die ihr Handwerk als Darstellerin verstand, ohne kreative Kontrolle über die Geschichten zu besitzen, die sie erzählte





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