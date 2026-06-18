Emilie Kiser bricht ihr Schweigen: Ein Jahr nach dem Tod ihres Sohnes Trigg

Die Influencerin Emilie Kiser spricht im Podcast 'On Purpose' über den Tod ihres dreijährigen Sohnes Trigg. Sie erzählt von Wut, Vergebung und dem täglichen Kampf, trotz Trauer für ihre Familie da zu sein.

Mehr als ein Jahr nach dem tragischen Tod ihres dreijährigen Sohnes Trigg hat die Familien- Influencer in Emilie Kiser (27) in einem ausführlichen Interview ihr Schweigen gebrochen.

Im Podcast 'On Purpose' ihres Kollegen Jay Shetty (38) spricht sie offen über den schwersten Schicksalsschlag ihres Lebens und darüber, wie sie trotz des unermesslichen Verlusts weitermacht. Der kleine Junge war im Sommer 2022 im Schwimmbad der Familie in Utah ertrunken. Ermittler stellten später fest, dass er mehrere Minuten unbeaufsichtigt gewesen war. Gegen ihren Ehemann Brady Kiser (29) wurde zeitweise eine Anklage wegen Vernachlässigung geprüft, da er statt seinen Sohn im Auge zu behalten ein Basketballspiel angesehen haben soll.

Die Staatsanwaltschaft entschied jedoch letztlich, keine Anklage zu erheben. Am Anfang sei sie voller Wut gewesen und habe nicht gewusst, ob sie Brady jemals verzeihen könne. Doch ein entscheidender Gedanke habe ihre Sichtweise verändert: 'Ich hätte genauso gut in Bradys Position sein können', erklärt sie im Podcast. Dann hätte sie sich nur eines gewünscht: dass er ihr vergibt und versteht, dass sie es nie gewollt hätte.

Außerdem habe Brady ihr in ihrer Trauer den Freiraum gegeben, jede Emotion zuzulassen - selbst dann, wenn sich diese gegen ihn richtete. Davor habe sie großen Respekt.

'Wir haben nur uns beide, wenn es darum geht, zu verstehen, was wir durchgemacht haben - und wie sehr wir Trigg lieben und vermissen', so Emilie. Unterstützung habe ihnen auch eine professionelle Therapie gegeben, die ihnen geholfen habe, als Paar gemeinsam zu trauern. Emilie Kiser, der auf Social Media über sieben Millionen Menschen folgen, beschreibt die Zeit nach dem Unglück dennoch als täglichen Kampf.

Besonders schwer sei es, gleichzeitig um Trigg zu trauern und für ihren jüngeren Sohn Teddy (1) da zu sein. Dieser wurde gerade einmal fünf Wochen vor der Tragödie geboren.

'Ich muss mich immer wieder ermahnen, eine Entscheidung zu treffen', sagt sie. Entweder könne sie sich von der Trauer zerstören lassen oder einen Weg finden, für ihre Familie weiterzuleben. Trauer und Freude gehörten für sie oft zusammen. Sie wolle niemals in einer Welt leben, in der das Thema Tod gemieden werde, und auch Teddy solle nicht in einer solchen Welt aufwachsen.

In ihrem Haus habe sie überall Fotos von Trigg verteilt. Den Verlust, betont sie, werde sie allerdings niemals überwinden: 'Der beste Platz, an dem er sein könnte, wäre hier bei uns, bei seiner Familie.

' Trotz allem versuche sie, jeden Tag einen kleinen Schritt nach vorne zu machen und die schönen Erinnerungen an ihren Sohn zu bewahren





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