Ein Baby in der Kita erinnert Emilio an Xavi. Für Lisa Marie Akkaya wird der Moment zur schmerzhaften Konfrontation mit ihrer Trauer.

-Story erzählte die Influencerin am Freitagabend, was beim Abholen ihres Sohnes Emilio passiert war. Eine andere Mutter hatte ein schlafendes Baby in einer Babyschale dabei.

Normalerweise sagt Emilio beim Anblick eines Babys einfach "Mama Baby". Anschließend wiederholte er den Namen in seiner eigenen Aussprache als "Affiii". Emilio freute sich sichtlich und wollte das Baby sogar anfassen.musste ihm daraufhin erklären, dass das schlafende Kind nicht Xavi ist, der im Februar verstorben war. Ein Moment, der sie mitten in ihrer Trauer traf und ihr den Verlust wieder schmerzhaft vor Augen führte.einen Grund.

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In den vergangenen Tagen habe sie ihrem Sohn viele Bilder von Xavi gezeigt. Die Begegnung in der Kita habe sie deshalb völlig unvorbereitet getroffen.

"Dann musste ich ihm sagen, dass das nicht Xavi ist, und mich hat das emotional voll mitgenommen und wieder auf den Boden der Tatsachen geholt und mich so richtig in die Realität gebracht, wo ich alles wieder realisiert habe, was passiert ist" , schrieb sie in ihrer Story. Besonders schwer sei für sie gewesen, dass sie in diesem Augenblick niemanden an ihrer Seite hatte.

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"Genau das alles, während ich mal einmal allein bin und niemanden hier habe", fügte die Mutter hinzu.alles andere als leicht. "Generell ist heute ein komischer Tag", gestand sie ihren Followern. Die Social-Media-Bekanntheit ist krank und fühlt sich nach eigener Aussage derzeit besonders nachdenklich und emotional. Deshalb habe sie der Moment in der Kita umso stärker mitgenommen.

Zusätzlich beschäftigt sie die Operation ihres Mannes"Ich wäre heute so gerne bei Akka gewesen nach seiner OP und fühle mich so schlecht...

" , schrieb sie offen. Zu ihren persönlichen Zeilen veröffentlichte sie ein Schwarz-Weiß-Foto in Nahaufnahme. Darauf blickt sie mit ernstem Gesichtsausdruck direkt in die Kamera.