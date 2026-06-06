Emily Blunt spricht über ihre Hauptrolle in Steven Spielbergs neuem Sci-Fi-Film

In einem exklusiven Featurette gewährt Emily Blunt erste Einblicke in Steven Spielbergs neuen Sci-Fi-Film 'Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit', der die Rückkehr des Regisseurs ins bekannte Sci-Fi-Genre markiert. Der Film handelt von der Entdeckung, dass die Menschheit nicht allein im Universum ist, und stellt die Frage, was geschieht, wenn die Wahrheit ans Licht kommt.

In einem exklusiven Featurette spricht Emily Blunt über ihre Hauptrolle in Steven Spielberg s neuem Sci-Fi - Film und gewährt erste Einblicke in eine Geschichte, die die gesamte Menschheit betrifft.

Der Film markiert Spielbergs Rückkehr ins bekannte Sci-Fi-Genre und handelt von der Entdeckung, dass die Menschheit nicht allein im Universum ist. Emily Blunt, bekannt aus Filmen wie 'Oppenheimer' und 'A Quiet Place', übernimmt die Hauptrolle und steht dabei an der Seite von Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson und Colman Domingo. Das Drehbuch schrieb David Koepp, der bereits für Spielberg die Skripte zu 'Jurassic Park' und 'Krieg der Welten' verfasst hat.

'Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit' startet am 10. Juni 2026 in deutschen Kinos und wirft die Frage auf, was geschieht, wenn die Wahrheit ans Licht kommt





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