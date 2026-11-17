Die kanadische Biathletin Emily Dickson leidet unter Relative Energy Deficiency in Sport. Die 29-Jährige erklärt ihre lange Auszeit und den Kampf um die Rückkehr.

Die kanadische Biathletin Emily Dickson hat die langjährige Geheimhaltung ihrer gesundheitlichen Probleme in einem offenen Instagram-Post gelüftet. Die 29-jährige Sportlerin, die ihr Heimatland bei Olympischen Spielen vertreten hat, erklärte, dass die zurückliegende Wettkampfsaison die schwerste ihrer Karriere war. Dickson gab an, dass sie sich lange nicht ausführlich geäußert hat, weil sie selbst zunächst nicht verstand, was mit ihrem Körper geschah, während sie weiterhin versuchte, auf höchstem Niveau zu starten.

RED-S-Diagnose beendet Unsicherheit

Der entscheidende Wendepunkt trat Anfang Februar ein, als Dickson nach Kanada reiste, um medizinische Untersuchungen durchführen zu lassen. Dort stellten die Ärzte fest, dass ihre Hormone zusammengebrochen waren und diagnostizierten das Relative Energiedefizit-Syndrom (RED-S). Dieser Zustand entsteht, wenn Sportlerinnen über längere Zeit weniger Energie aufnehmen, als sie durch Training und Alltag benötigen, was den Hormonhaushalt und das Immunsystem massiv beeinträchtigt. Obwohl die Diagnose die Ursache für den Zusammenbruch nannte, blieb sie unsicher über viele Details ihrer Symptome.

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Körperlicher Stress und fehlende Antworten

Dickson betonte, dass sie trotz ihrer Beschwerden weitergemacht habe, da sie nicht verstand, warum ihr Körper nicht mitspielte. Sie beschrieb das Gefühl, sich außer Form zu befinden, ohne die Gründe dafür zu kennen. Nach der Diagnose zeigte sich, dass ihr Immunsystem nicht vernünftig funktioniert, während der Spitzensport ihren Körper permanent unter Stress setzt. Die Sportlerin äußerte Besorgnis darüber, dass sie immer noch nicht alle Antworten auf ihre Gesundheitsfragen habe, was die Situation zusätzlich erschwert.

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Strategie gegen Aufgeben und neue Ziele

Trotz der herausfordernden Realität und der schweren Diagnose hat Emily Dickson nicht die Absicht, ihren Sport aufzugeben. Sie bezeichnete die Situation als einen Kampf, den sie sturerweise nicht vollständig akzeptieren möchte, aber dennoch Schritt für Schritt an ihrer Gesundheit arbeiten will. Dickson erklärte, dass ihre Liebe und Leidenschaft für den Biathlonsport weiterhin stark vorhanden sind. Ihr Fokus liegt nun darauf, von Tag zu Tag zu leben und ihr Bestes zu geben, um schrittweise an die Startlinie zurückzukehren.

Zukunftsaussichten und ungewisse Perspektive

Es ist derzeit nicht absehbar, wann Emily Dickson wieder regelmäßig an Wettkämpfen teilnehmen kann. Die Rückkehr in den aktiven Wettkampfbetrieb hängt von der weiteren Genesung und der medizinischen Betreuung ab. Klar ist jedoch, dass ihre Biathlon-Karriere trotz der gravierenden gesundheitlichen Probleme fortgeführt werden soll. Die Sportlerin bleibt optimistisch, dass sie mit der richtigen Unterstützung und Geduld ihre Leistungsfähigkeit wiederherstellen kann, auch wenn der Weg dorthin noch offen und ungewiss ist.