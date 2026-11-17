Netflix bestätigt die letzte Staffel von Emily in Paris. Staffel 6 startet am 24. Dezember 2026. Lily Collins und Ashley Park beenden ihre ikonische Rolle.

Netflix hat die Veröffentlichung der elften und abschließenden sechsten Staffel der Erfolgsserie "Emily in Paris" offiziell bekannt gegeben. Die finale Ausstrahlung ist für den 24. Dezember 2026 geplant. Diese Ankündigung markiert das Ende einer Ära, die die Zuschauer seit dem Start der ersten Folgen im Jahr 2020 begleitet hat. Die Serie hat sich zu einem globalen Phänomen entwickelt und bietet seit Jahren bunte Escapism-Inhalte.

Finales Drehbuch und Produktionszeitplan

Die Dreharbeiten zur letzten Staffel beginnen voraussichtlich im Sommer 2026. Dies ist die erste Zeitangabe, die über die üblichen Sommerdrehs hinausgeht. Die Produzenten nutzen diesen Zeitraum für eine aufwändigere Produktion. Die Hauptdarstellerinnen Lily Collins und Ashley Park müssen ihre Termine sorgfältig koordinieren. Sie verlassen mit der Serie ihr gewohntes Drehbuch-Rythmus und kehren in ihr echtes Leben zurück.

Die Entscheidung für ein Ende im Dezember 2026 dient der Qualitätssicherung. Das Team möchte der Geschichte eine würdevolle Krönung verleihen. Die Drehorte werden von Paris nach Griechenland erweitert. Dies bietet neuen Raum für visuelle Inszenierungen und kulturelle Begegnungen. Die Spannung auf den Ort der letzten Geschichten steigt damit erheblich.

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Emotionen der Hauptdarstellerinnen

Lily Collins und Ashley Park drücken große emotionale Verbundenheit aus. Die beiden Schauspielerinnen haben die letzten sechs Jahre fast jeden Sommer gemeinsam verbracht. Sie haben jede neue Staffel gemeinsam gedreht und ihre Freizeit oft miteinander verbracht. Der Abschied fällt ihnen daher schwer. Sie müssen nun ihre gemeinsame Zeit im echten Leben neu planen.

Ashley Park vergleicht den Abschied mit einer Trennung. Sie hat Lily Collins ihre Tochter im Januar 2025 zur Welt gebracht. Die kleine Lily wird bei den nächsten Dreharbeiten sicher ganze Sätze sprechen können. Dies markiert einen klaren Wandel im Leben der Beteiligten. Die Zeit, die sie als Emily und Mindy verbracht haben, ist nun abgeschlossen.

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Die Schauspielerinnen betonen die tiefe Freundschaft, die durch die Serie entstanden ist. Sie sprechen von einer "Sisterhood", die intensiver geworden ist. Beide Frauen sind im Laufe der Jahre anders geworden. Die Rolle der jungen Amerikanerin Emily in einer Marketingfirma unter französischen Kollegen hat sie geprägt. Die Freundschaft zur chinesischen Au-pair Mindy Chen bleibt aber bestehen.

Preise und Auszeichnungen der Serie

Die Serie ist international hoch angesehen und wurde mehrfach ausgezeichnet. "Emily in Paris" war für elf Emmys nominiert. Die Nominierungen reichen von der besten Komödie bis zu den Leistungen der Hauptdarstellerinnen. Zusätzlich erhielt die Produktion zwei Nominierungen für die Golden Globes.

Diese Auszeichnungen spiegeln die breite Akzeptanz wider. Die Serie wurde gelobt für ihre Mode und ihre Darstellung von Paris. Lucas Bravo und Camille Razat spielen ebenfalls wichtige Rollen. Gabriel und Camille sind Teil des Liebesdreiecks. Die Nebenfiguren tragen wesentlich zum Erfolg bei. Die Kombination aus Drama und Komödie spricht ein breites Publikum an.

Einfluss auf die Zuschauer und Nostalgie

Viele Zuschauer suchten nach Flucht vor der Realität. Die Pandemie startete die Serie im Jahr 2020. Menschen fühlten sich isoliert und allein. Die Serie bot ein Gefühl der Zugehörigkeit. Die Dynamik zwischen Emily und Mindy half vielen, Einsamkeit zu überwinden. Fans berichteten von emotionaler Unterstützung durch die Figuren.

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Die Darstellung von Paris und später Griechenland weckt Nostalgie. Die Zuschauer reisen virtuell mit. Die Serie zeigt, wie man sich in neuen Situationen zurechtfindet. Man bleibt sich selbst treu. Die Farben, Musik und Lachen geben Wärme. Die Serie wirkt wie eine Umarmung. Diesem Effekt will das Finale gerecht werden. Die letzten Episoden sollen diesen Trost noch einmal vollends entfalten. Der 24. Dezember 2026 wird für Fans weltweit ein wichtiges Datum sein. Die Reise endet, aber die Erinnerungen bleiben.