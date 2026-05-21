"Emily in Paris" Stars Lily Collins Endet After Six Seasons

Netflix confirms the series is ending after the current sixth season.

Lily Collins (37, l. ) spielt in der Netflix-Serie "Emily in Paris" die Rolle der verliebten Influencerin und PR-Frau Emily Cooper. Immer mit dabei: Ihre beste Freundin Mindy (Ashley Park, 34), die die Rolle der Kollegen und besten Freundin spielt.

Die Netflix-Erfolgsserie "Emily in Paris" wird nach der sechsten Staffel enden. Das gab die Streaming-Plattform jetzt bei Instagram bekannt.

"Nach sechs Jahren, vielen Städten und unzähligen Erinnerungen kommt nun die letzte Staffel – und sie verspricht einen unvergesslichen Abschied". In einem dazugehörigen Video meldet sich Hauptdarstellerin Lily Collins (37) zu Wort. Die Schauspielerin verkörpert die Titelheldin Emily und verrät, dass die finalen Episoden aktuell gedreht werden.

"Die sechste Staffel wird euch alles geben, was ihr an der Show liebt", verspricht sie. "Sie wird als letztes Kapitel in Emilys Abenteuer eines Lebens dienen. ". Die Fans zeigen sich tieftraurig!

In den Kommentaren schreibt ein Fan: "Diese Show könnte 27 Staffeln gehen und ich würde sie immer schauen". Eine andere Userin: "Die Serie war mein Rückzugsort während der Pandemie. Ich werde den Cast, die Outfits, Paris und all den Glamour vermissen. Danke, Lily, dass du uns Emily und all ihre Abenteuer in Die romantische Komödie und die Geschichte der ehrgeizigen Marketing-Expertin erzählt – die Geschichte ihrer Liebe, ihrer Karriere und ihrer Welt.

Für ihren Job zieht sie nach Paris. Dort versucht sie, beruflich Fuß zu fassen – und stolpert immer wieder in Liebes- und Alltagschaos





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