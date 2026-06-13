Emily Ratajkowski: Nach der Scheidung zur sexuellen Befreiung

Emily Ratajkowski beschreibt in ihrem neuen Buch, wie sie nach der Trennung von Sebastian Bear-McClard ihre Sexualität neu entdeckte und vom 'braven Mädchen' zur selbstbestimmten Frau wurde.

Vier Jahre nach ihrer Scheidung von Filmproduzent Sebastian Bear-McClard gewährt Emily Ratajkowski tiefe Einblicke in ihre emotionale und sexuelle Neuerfindung. In ihrem neuen Buch, aus dem Auszüge veröffentlicht wurden, beschreibt das 35-jährige Model und Schauspielerin, wie die Trennung nach der Geburt ihres Sohnes Sylvester Apollo Bear ihre Sicht auf Liebe, Intimität und Weiblichkeit fundamental veränderte.

Die ehemalige Ehe, die von 2018 bis 2022 hielt, endete, nachdem Bear-McClard sie betrogen haben soll. Diese Erfahrung ließ Ratajkowski alte Überzeugungen hinterfragen und einen radikalen neuen Weg einschlagen. Früher, so schreibt sie, habe sie alles getan, um als 'braves Mädchen' wahrgenommen zu werden - ein Begriff, den sie mit Zurückhaltung und geringer Partnerzahl verband.

'Ich dachte, dass ich dadurch Liebe, Sicherheit und Schutz verdiente', reflektiert sie. 'Doch nichts davon entsprach der Wahrheit. Die Rolle des braven Mädchens brachte mir vor allem Enttäuschungen.

' Nach der Scheidung beschloss sie, diese Identität abzulegen. 'Ich wollte die Madonna zerstören, das besondere Mädchen, das ich so hart zu sein versucht hatte, und sie durch die Hure ersetzen', schreibt sie in drastischen Worten. Dieser Prozess war für sie ein Akt der Befreiung, aber auch der Rache.

'Lasst uns ihnen einen Geschmack ihrer eigenen Medizin geben', scherzte sie mit Freundinnen. 'Ich dachte, ich würde dabei ein paar großartige Orgasmen und lustige Geschichten mitnehmen. ' Ihr neues Verhalten bestand darin, sich bewusst auf sexuelle Abenteuer einzulassen, die sie zuvor vermieden hatte. Sie habe zuvor nur mit Männern geschlafen, bei denen sie sich sicher war, dass sie sich in sie verlieben würden, um ihren Wert als 'besonders' zu untermauern.

Diese Strategie, so erkennt sie heute, war von Unsicherheit geprägt.

'Ich wusste, dass Jungen Mädchen, die sie für Schlampen hielten, nicht zärtlich behandelten. Jungen verliebten sich nicht in Schlampen, wollten nicht für immer mit ihnen zusammen sein, bekamen keine Kinder mit ihnen und kümmerten sich auch nicht um sie.

' Doch diese Strategie schützte sie nicht vor Verrat. Mit der Scheidung brach ihr altes Weltbild zusammen. Sie entschied sich, ihre Sexualität neu zu definieren - nicht mehr als Mittel zur Sicherung von Liebe, sondern als Quelle von Freiheit und Selbstbestimmung.

'Ich wollte mich zu einer neuen Art von Frau vögeln', erklärt sie. Ihr Ziel: mehr Erfahrungen, mehr Freiheit und eine Loslösung von der gesellschaftlichen Erwartung, dass weibliche Sexualität immer im Dienst von Beziehungen stehen müsse. Diese radikale Veränderung war nicht einfach. Ratajkowski spricht offen über die Verletzlichkeit, die mit dieser Phase einherging.

Sie habe gelernt, dass Orgasmen und Spaß nicht die Leere in ihrem Herzen füllen könnten, aber sie hätten ihr geholfen, ihre Macht zurückzuerobern.

'Es ging nicht darum, Männer zu benutzen, sondern darum, mir selbst zu beweisen, dass ich mehr bin als die Rolle, die ich jahrelang gespielt habe', betont sie. Die Erfahrung habe sie gelehrt, dass wahre Freiheit nicht darin liegt, von allen geliebt zu werden, sondern sich selbst zu lieben - unabhängig von der Meinung anderer. Heute, vier Jahre nach der Trennung, hat sie einen ausgeglicheneren Umgang mit Sexualität und Beziehungen gefunden. Sie datet wieder, aber mit einer neuen Leichtigkeit.

'Ich muss nicht mehr das brave Mädchen sein oder die Hure', sagt sie. 'Ich kann einfach ich selbst sein. ' Ihr Buch, das diese Woche erscheint, ist ein persönliches Manifest der weiblichen Selbstermächtigung nach einer tiefen Krise. Emily Ratajkowski, die durch ihre Arbeit als Model und Schauspielerin bekannt wurde, nutzt ihre Plattform, um über Themen wie Mutterschaft, Karriere und die Erwartungen an Frauen in der Öffentlichkeit zu sprechen.

Ihre Offenheit über Sexualität und die Zerstörung von Klischees findet bei vielen Frauen Anklang, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Sie betont, dass jeder Mensch seinen eigenen Weg finden müsse, mit Verletzungen umzugehen - sei es durch eine neue Frisur, Gespräche mit Freundinnen oder, wie bei ihr, durch eine Phase der sexuellen Erkundung. Wichtig sei, sich nicht von gesellschaftlichen Normen einschränken zu lassen





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